Yonatan Shamriz, hermano de un rehén fallecido promete construir un futuro mejor: «Nos pondremos de pie»

Itongadol.- Yonatan Shamriz, hermano de Alon Shamriz, quien fue tomado como rehén y falleció accidentalmente por tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en diciembre de 2023, relató durante la ceremonia nacional conmemorativa cómo pasó el 7 de octubre de 2023 en la sala segura de su Kibbutz Kfar Aza junto a su esposa embarazada y su hijo de dos años, celebrando el cumpleaños de su esposa.

En su última conversación con su hermano, Alon le dijo que terroristas habían entrado a su apartamento. Después de eso, nunca más supo de él.

“Ahí mismo, en la sala segura, me hice una promesa: Nos levantaremos”, dijo Shamriz, quien fundó Kumu (Rise), la organización que organizó la ceremonia nacional en Tel Aviv conmemorando los dos años desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

“Salimos a un país donde lo único que todavía funcionaba eran las personas. El pueblo de Israel nos vistió, nos alimentó y luchó por nosotros. Estuvieron allí cuando ningún líder apareció.”

Cuando su hermano Alon murió, explica Shamriz, no encontró la energía para levantarse. Tres semanas después, nació su hijo Lavi, y les prometió a sus dos pequeños: “Nos levantaremos”.

“El 7 de octubre no es solo un día de recuerdo por los que perdimos,” dijo Shamriz. “Es un día de memoria por la negligencia, por el liderazgo fallido y por el abandono de responsabilidades. Ese día nació un nuevo compromiso: llevar al Estado de Israel a una realidad mejor —una mucho mejor.”

“No es lo que queríamos, pero es lo que el destino ha puesto en nuestras manos.”

El primer paso en la reconstrucción, afirma, es traer de regreso a los rehenes que aún permanecen cautivos. Recordando que algunos de los rehenes escucharon la ceremonia del año pasado desde los túneles de Gaza, Shamriz espera que los que aún están secuestrados puedan oír esto: “Cuando regresen a casa, y cuando esta guerra termine, nuestra generación se quitará los uniformes, sacudirá las cenizas de las casas quemadas de sus hombros y borrará los fracasos que nos dejaron quienes vinieron antes que nosotros.”

“Nuestra generación —que heredó un país sangrante, aislado, fracturado y en dolor— será la que lo arregle,” continuó. “Será la mejor versión de Israel, una que valore la vida de sus residentes, construida sobre la verdad, la responsabilidad y la corresponsabilidad.”

Shamriz aseguró que su generación garantizará la creación de una comisión estatal de investigación, ofreciendo “una generación que cultivará y liderará un liderazgo unificador, igualitario, principista y sionista.”

“Devolveremos la vida. Devolveremos la esperanza. Nos hemos levantado. El pueblo de Israel se ha levantado,” concluyó Shamriz.