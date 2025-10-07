Líder de Hamás afirma que el grupo exige «garantías reales» para poner fin a la guerra

Itongadol. -El líder de Hamas en Gaza y jefe del equipo negociador del grupo terrorista, Khalil al-Hayya, concedió hoy una inusual entrevista desde Sharm el-Sheikh, Egipto, al canal egipcio Al-Qahera Al-Ikhbariya, en medio de las negociaciones en curso para alcanzar un alto el fuego.

Al-Hayya afirmó que Hamas exige “garantías reales” que aseguren el cumplimiento de cualquier acuerdo de cese de fuego, aludiendo a la desconfianza del grupo hacia Israel por lo ocurrido durante dos treguas anteriores. “Venimos con la intención clara de poner fin a la guerra, lograr la retirada israelí completa de la Franja de Gaza y concretar un intercambio de prisioneros: la liberación de todos los rehenes israelíes, tanto vivos como muertos, y de los prisioneros palestinos incluidos en el plan Trump”, declaró.

La entrevista —emitida mientras las conversaciones continúan en el propio lugar donde se desarrollan— llamó la atención por su carácter inusual. Habitualmente, los dirigentes de Hamas no ofrecen declaraciones públicas durante rondas activas de negociación, especialmente desde territorio egipcio, lo que refuerza la percepción de que las conversaciones se encuentran en una fase decisiva.

Fuentes diplomáticas en El Cairo señalaron que Egipto mantiene una mediación directa entre Hamas, Estados Unidos, Israel y Catar, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple un alto el fuego duradero, la entrada masiva de ayuda humanitaria y un marco para la reconstrucción de Gaza.

Según analistas regionales, el hecho de que al-Hayya se haya mostrado públicamente y en territorio egipcio podría indicar que Hamas busca proyectar una imagen de apertura y disposición a llegar a un entendimiento, aunque sus condiciones —en especial la exigencia de una retirada total israelí— siguen siendo uno de los principales obstáculos para un acuerdo final.