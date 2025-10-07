Edan Alexander y la familia del rehén asesinado Omer Neutra se reúnen con Trump en la Casa Blanca

Itongadol. -La familia del rehén asesinado Omer Neutra se reunió este lunes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el rehén liberado Edan Alexander y su familia, en el marco de las negociaciones en curso en Egipto sobre el plan del presidente para poner fin a la guerra en Gaza. La reunión buscó reforzar la atención internacional sobre la situación de los rehenes y la necesidad de garantizar tanto la liberación de los vivos como la repatriación de los fallecidos.

Ronen Neutra, padre de Omer, explicó a la prensa tras el encuentro que hablaron con Trump como representantes de las “28 familias en duelo que forman parte de las 40 familias de rehenes en total”. Subrayó la importancia de que la comunidad internacional no olvide a los fallecidos y que sus cuerpos sean devueltos para recibir un entierro digno en Israel.

Omer Neutra, ciudadano estadounidense e israelí, fue asesinado y su cuerpo llevado a Gaza desde un tanque estacionado en la frontera el 7 de octubre de 2023, durante la masacre cometida por Hamás en el sur de Israel. Su muerte se suma al dolor de decenas de familias que aún esperan la liberación de sus seres queridos.

En las últimas semanas, tanto Trump como el primer ministro Benjamin Netanyahu se han referido principalmente a los 20 rehenes vivos en sus compromisos de asegurar su liberación, sin mencionar de manera oficial a los fallecidos. La familia Neutra enfatizó que, aunque los vivos son la prioridad inmediata, no se puede descuidar a los muertos, cuyo regreso es un acto de justicia y humanidad.

Sobre las negociaciones en Egipto y la posibilidad de un acuerdo para liberar a los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza, Neutra afirmó que cree que Trump está “esperanzado, pero dijo que debemos ‘esperar y ver qué sucede en los próximos días.’” La familia expresó su confianza en que la presión diplomática y la mediación internacional puedan concretar un acuerdo que incluya la devolución de todos los rehenes y el fin de la violencia en la región.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió una foto de la reunión en X, destacando la importancia del encuentro como parte de los esfuerzos diplomáticos para resolver una de las crisis más delicadas en Oriente Medio desde el 7 de octubre de 2023.