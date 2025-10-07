7 de octubre. Mensaje del primer ministro Netanyahu: «Nos golpearon con fuerza, pero no nos quebraron»

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu emitió este martes un mensaje oficial al cumplirse dos años de la masacre del 7 de octubre, en la que cientos de civiles israelíes fueron asesinados y secuestrados en la Franja de Gaza.

“Han pasado dos años desde el ataque del 7 de octubre, la horrenda masacre de nuestros hermanos y hermanas en el oeste del Néguev y de los participantes del festival Nova”, escribió Netanyahu. “Pagamos un precio extremadamente doloroso. Bebés, niños, adultos y ancianos fueron brutalmente asesinados por los terroristas de Hamás. Doscientos cincuenta y una personas fueron secuestradas en los túneles del terror de la Franja de Gaza.”

El mandatario añadió: “Mi esposa y yo inclinamos nuestras cabezas en memoria de nuestros caídos, y su recuerdo quedará grabado para siempre en nuestros corazones. Abrazamos con amor a las familias dolientes, deseamos una pronta recuperación a los heridos en cuerpo y alma, y, por supuesto, continuamos haciendo todo lo posible para traer de regreso a todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos.”

Netanyahu destacó la magnitud del actual conflicto: “La guerra de resurgimiento en siete frentes es una guerra decisiva por nuestro hogar, una guerra por nuestra propia existencia y futuro. Nuestros enemigos sedientos de sangre nos infligieron un daño enorme, pero no lograron quebrarnos. Muy pronto descubrieron la tremenda fuerza del pueblo de Israel.”

“En medio del dolor inmenso, sentimos un inmenso orgullo por la extraordinaria resiliencia de nuestro Estado”, continuó el primer ministro. “Nuestros soldados y comandantes están librando una feroz batalla contra quienes desean hacernos daño en todos los frentes, cercanos y lejanos. Quien levante la mano contra nosotros sufrirá golpes sin precedentes.”

También se refirió a la situación estratégica más amplia: “Juntos rompimos el eje iraní, juntos cambiamos el rostro de Medio Oriente, y juntos aseguraremos la eternidad de Israel.”

Netanyahu concluyó con un llamado directo a la ciudadanía: “Estamos atravesando días de decisiones críticas. Continuaremos trabajando para alcanzar todos los objetivos de la guerra: traer de vuelta a todos los rehenes, desmantelar el dominio de Hamás y garantizar que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel. Permaneceremos unidos y, con la ayuda de Dios, venceremos.”