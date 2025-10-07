7 de octubre: La Casa Rosada emitió un mensaje de solidaridad

Itongadol.- La Casa Rosada publicó un mensaje en el segundo aniversario del ataque terrorista de Hamás contra Israel, en el que reafirmó la solidaridad de la República Argentina con el pueblo judío y exigió la inmediata liberación de todos los rehenes aún en manos de la organización terrorista.

“A dos años del cruel ataque terrorista contra el pueblo judío en Israel, no olvidamos, no perdonamos, y reiteramos el pedido de la República Argentina por la inmediata liberación de todos los rehenes”, expresó el comunicado oficial de la Presidencia.

“En memoria de las víctimas y rehenes del 7 de octubre contra el pueblo judío”. Concluyó.

El gesto se suma a una serie de acciones del gobierno de Javier Milei que consolidan una alianza política, diplomática y simbólica con el Estado de Israel, en una de las relaciones bilaterales más estrechas que mantiene la Argentina en el actual contexto internacional.

Este año, Milei protagonizó su segunda visita oficial de Estado a Israel desde que asumió.

La visita fue interpretada como una reafirmación del compromiso argentino con Israel y una señal de alineamiento frente a la comunidad internacional.

Durante su estadía, el presidente argentino anunció que Argentina trasladará su embajada a Jerusalem en 2026, decisión que lo coloca entre los pocos mandatarios del mundo en adoptar esa posición explícita sobre la capital israelí. “Estamos del lado de la libertad, de la verdad y de la vida”, afirmó Milei en su discurso ante la Knéset, el Parlamento israelí.

En Jerusalem, el mandatario mantuvo reuniones con el primer ministro Benjamin Netanyahu, el presidente Isaac Herzog y con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, encabezadas por Gideon Saar.