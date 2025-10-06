Inicio ISRAEL Israel: células terroristas palestinas de Hamás siguen atacando a las FDI en la Ciudad de Gaza

Israel: células terroristas palestinas de Hamás siguen atacando a las FDI en la Ciudad de Gaza

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- Las escaramuzas continúan en Gaza a pesar de la pausa en la actividad ofensiva de las tropas israelíes, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ayer realizaron varios ataques aéreos en respuesta a ataques de la organización terrorista palestina Hamás.

Las FDI detuvieron su ofensiva en la Ciudad de Gaza el sábado, en medio de los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por poner fin a la guerra, y sus tropas solo realizan operaciones defensivas.

El Ejército afirmó que un ataque fue realizado por aviones de combate de la Fuerza Aérea contra una célula de terroristas armados con morteros y artefactos explosivos, que resultaron eliminados.

Según las FDI, «el grupo planeaba llevar a cabo ataques terroristas contra las tropas que operaban en la Ciudad de Gaza».

Otro ataque tuvo como objetivo a una célula que estaba lanzando proyectiles de morteros contra soldados en la Ciudad de Gaza, uno de los cuales hirió levemente a un soldado. El Ejército afirmó que fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento y se le notificó a su familia.

Aviones de combate impactaron y eliminaron a los terroristas que lanzaban los proyectiles, según las FDI.

En un tercer incidente, el Ejército afirmó que terroristas de Hamás dispararon granadas propulsadas por cohetes contra vehículos de ingeniería utilizados en la Ciudad de Gaza por la 98.ª División, sin causar heridos.

Aviones de combate impactaron el edificio desde el que dispararon los proyectiles.

También te puede interesar

Ministerio de Defensa de Israel: 1.152 efectivos de...

“La cuestión importante para Hamás: la magnitud de...

Netanyahu recibió luz verde de sus socios para...

Ceremonia en memoria de los caídos en la...

Familiares de rehenes israelíes exigen una reunión urgente...

Historias a dos años de la Masacre del...

Israel rechaza acusaciones de abuso de miembros de...

Netanyahu: Israel no avanzará con el resto del...

Ministro de Defensa israelí espera que el acuerdo...

Netanyahu a la ciudadanía israelí: «Espero que durante...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más