Israel: células terroristas palestinas de Hamás siguen atacando a las FDI en la Ciudad de Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Las escaramuzas continúan en Gaza a pesar de la pausa en la actividad ofensiva de las tropas israelíes, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ayer realizaron varios ataques aéreos en respuesta a ataques de la organización terrorista palestina Hamás.

Las FDI detuvieron su ofensiva en la Ciudad de Gaza el sábado, en medio de los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, por poner fin a la guerra, y sus tropas solo realizan operaciones defensivas.

El Ejército afirmó que un ataque fue realizado por aviones de combate de la Fuerza Aérea contra una célula de terroristas armados con morteros y artefactos explosivos, que resultaron eliminados.

Según las FDI, «el grupo planeaba llevar a cabo ataques terroristas contra las tropas que operaban en la Ciudad de Gaza».

Otro ataque tuvo como objetivo a una célula que estaba lanzando proyectiles de morteros contra soldados en la Ciudad de Gaza, uno de los cuales hirió levemente a un soldado. El Ejército afirmó que fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento y se le notificó a su familia.

Aviones de combate impactaron y eliminaron a los terroristas que lanzaban los proyectiles, según las FDI.

En un tercer incidente, el Ejército afirmó que terroristas de Hamás dispararon granadas propulsadas por cohetes contra vehículos de ingeniería utilizados en la Ciudad de Gaza por la 98.ª División, sin causar heridos.

Aviones de combate impactaron el edificio desde el que dispararon los proyectiles.