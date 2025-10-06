Un equipo negociador israelí viajará a Egipto para mantener conversaciones sobre el plan de paz de Trump

La Oficina del Primer Ministro de Israel (PMO, por sus siglas en inglés), confirmó que un equipo negociador viajará esta tarde al balneario egipcio de Sharm el-Sheij, en el mar Rojo, para debatir la liberación de rehenes, parte del plan de 20 puntos del presidente estadounidense Trump para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

“Estamos preparados para todos los escenarios y esperamos concluir las conversaciones con éxito”, expresó un funcionario de la PMO, que permaneció anónimo, en diálogo con el medio de comunicación hebreo The Times of Israel.

La delegación israelí incluye representantes del Mossad y del Shin Bet, el asesor de política exterior del primer ministro, Ophir Falk, y el coordinador para los rehenes, Gal Hirsch.

Por su parte, el ministro de Asuntos Estratégicos y jefe negociador, Ron Dermer, se sumará más adelante esta semana según cómo evolucionen las negociaciones, indicaron fuentes israelíes.

A su vez, del lado palestino, dirigentes de Hamás se encontraron el lunes en Egipto antes de mantener conversaciones con Jerusalem que, según espera Estados Unidos, podrían poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de rehenes, pese a los temas que generan desacuerdos como el desarme de la organización terrorista, previsto en el plan de Trump.

La delegación de Hamás está encabezada por el dirigente exiliado Khalil al-Hayya, en su primera visita a Egipto desde que sobrevivió a un bombardeo israelí en Doha, Qatar, el mes pasado, que tenía como objetivo eliminar a altos mandos del grupo.

Según un comunicado difundido por Hamás el domingo por la noche, sus negociadores buscarán precisar los mecanismos para un intercambio de los rehenes restantes —vivos y muertos— por prisioneros palestinos en cárceles israelíes, así como una retirada militar israelí de la Franja y un alto el fuego.

Uno de los puntos más conflictivos será la exigencia israelí, incluida también en el plan de Trump, de que Hamás se desarme. La organización terrorista insiste en que eso no ocurrirá mientras continúe la ocupación y no se establezca un Estado palestino.

Netanyahu, cuyo país se encuentra cada vez más aislado internacionalmente por la devastación del enclave costero, advirtió que un Estado palestino “nunca sucederá”, desafiando a los países occidentales que reconocieron recientemente la independencia palestina.

Según múltiples fuentes, tanto Hamás como Israel ya aceptaron los principios del plan de 20 puntos de Trump. Esta nueva ronda busca definir los aspectos específicos, lo que históricamente fue un proceso largo. En ocasiones anteriores, los mediadores lograron un acuerdo parcial, pero los siguientes pasos se frustraron rápidamente.

En ese sentido, los mediadores deben abordar una larga lista de cuestiones complejas: desde los detalles y el calendario del retiro israelí dentro de Gaza hasta los términos del traspaso de gobierno en la Franja, previsto hacia una Fuerza Internacional de Estabilización, parte del plan de Trump.