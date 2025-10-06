Informes advierten que la vida judía en Alemania es la “más precaria desde la era nazi”

Las comunidades judías e israelíes en Alemania siguen enfrentando una hostilidad, discriminación y temor generalizados dos años después de la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, según muestran dos nuevos estudios.

Itongadol.- Un informe provisional del Centro para la Educación e Investigación Crítica del Antisemitismo (KOAS) y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Potsdam, publicado el mes pasado, remarcó que los judíos en Alemania sufren “acoso y exclusión masivos” en escuelas, universidades, lugares de trabajo y espacios públicos, y que muchos encuestados dicen ocultar su identidad judía por motivos de seguridad.

Un segundo estudio, realizado por la Junta Central de Bienestar de los Judíos en Alemania (ZWST), reveló que el antisemitismo también impregna la vida digital.

Según la encuesta, el 87% de los adolescentes judíos afirma haber encontrado contenido antisemita en internet durante el último año, y casi la mitad dice haberlo visto “con mucha frecuencia”.

Asimismo, aproximadamente el 42% de los jóvenes reportó sentimientos de miedo y angustia, y más de uno de cada cuatro señaló que la hostilidad afecta su vida cotidiana.

“La vida judía en Alemania hoy está marcada por la exclusión, la amenaza y la inseguridad”, señaló la ZWST.

En la misma línea, la ZWST concluyó: “La situación de la comunidad judía en Alemania no había sido tan frágil desde la derrota del régimen nazi y debería ser motivo de seria preocupación”.

A su vez, según el reporte anual del Sistema de Información sobre Antisemitismo (RIAS), en 2024 se registraron 8.627 incidentes antisemitas en Alemania, casi el doble que en 2023, cuando se documentaron 4.886 casos. Se trata del nivel más alto desde que existen registros.

Las autoridades atribuyen el incremento al impacto de la guerra entre Israel y Hamás, así como a la expansión de teorías conspirativas y discursos de odio en redes sociales. Regiones como Berlín y Baviera registraron un número particularmente alto de incidentes.

En paralelo, encuestas recientes muestran que una parte de la población alemana percibe un aumento del antisemitismo y considera que los judíos tienen demasiada influencia en la política o la economía del país.

Diversos expertos advirtieron que la radicalización de la extrema derecha y el auge de movimientos islamistas en Europa crearon un entorno donde el discurso antijudío se normaliza incluso en ámbitos académicos y culturales.