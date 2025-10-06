Irán afirmó que apoya cualquier iniciativa que ponga fin a la “matanza en Gaza”

Itongadol/Agencia AJN.- Irán apoya cualquier iniciativa que “ponga fin a la matanza en Gaza”, declaró el lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, en respuesta al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza.

Baghaei advirtió, sin embargo, que el plan tenía dimensiones peligrosas y corría el riesgo de ser obstruido por Israel, añadiendo que cualquier decisión depende de los palestinos.

Actualmente, no hay una fecha límite establecida para la liberación de los rehenes, aunque las negociaciones para finalizar el plan están programadas para comenzar en El Cairo el lunes. Se espera que en dos o tres días se esclarezca si se puede concretar un acuerdo sobre los secuestrados.

El primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó al Foro de Familias que Israel será responsable y participará en la supervisión del desarme en la Franja de Gaza, y que ningún representante de Hamás ni de la Autoridad Palestina participará en el control de la Franja después de la guerra.

Según la declaración inicial de Trump, en las 72 horas siguientes a la aceptación pública de este acuerdo por ambas partes, todos los rehenes, vivos y muertos, serán devueltos.

El comunicado publicado añadió que Gaza será «una zona libre de terrorismo y desradicalizada que no representa una amenaza para sus vecinos».

Funcionarios israelíes y extranjeros declararon al Jerusalem Post que el mayor desafío para alcanzar un acuerdo probablemente será el mapa que delinea la retirada israelí, así como las garantías irrefutables de Estados Unidos de que, si se libera a los rehenes, la guerra terminará.