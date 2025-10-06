Inicio Tapa del Día Titulares del día en Israel

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

YNET: Las conversaciones para el alto el fuego en Gaza durarán »varios días, si no más», dice un alto funcionario palestino

The Jerusalem Post: La delegación israelí decidida a asegurar la liberación de los rehenes mientras el mundo conmemora el aniversario del 7 de octubre

The Times of Israel: Negociadores se preparan para conversaciones sobre Gaza mientras un funcionario advierte que el avance será lento debido a los obstáculos

Haaretz: Trump acelera para poner fin a la guerra, y Netanyahu sabe que no puede detenerlo

