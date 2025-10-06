Israel se prepara para una gran afluencia en la frontera con Gaza en el segundo aniversario de la masacre de Hamás

Itongadol.- La Policía de Israel y las tropas del Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) están siendo desplegadas en la región fronteriza con la Franja de Gaza, ante la expectativa de que un gran número de visitantes acuda entre hoy y mañana -durante Sucot, la Fiesta de las Cabañas- para conmemorar los dos años del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Muchas ceremonias se están realizando antes o después del aniversario real, ya que coincide con el primer día de Sucot, que comienza este lunes noche.

En el kibutz (comuna agrícola) Nir Oz, uno de los más afectados en la embestida terrorista, cientos de personas se reunieron para recordar a las decenas de víctimas del kibbutz durante el ataque, en el que un cuarto de sus aproximadamente 400 miembros fueron asesinados o secuestrados.

Un comunicado conjunto de la policía y las IDF informó que los oficiales serán desplegados en varias áreas donde se espera gran afluencia de visitantes, incluyendo el Kibutz Be’eri, Sderot, la Ruta 232 y el sitio de la masacre del festival Nova cerca de Reim, entre otros.

Las fuerzas de seguridad solicitaron a los viajeros que no participen en las actividades de conmemoración que eviten la zona para facilitar el tránsito y reducir la congestión prevista.

En la mañana del sábado 7 de octubre de 2023, 3000 palestinos irrumpieron en el sur del Estado judío por aire, mar y tierra, matando a 1200 personas y secuestrando a 251. La masacre desencadenó la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Desde el estallido de la guerra, según informó el Ministerio de Defensa de Israel en las últimas horas, murieron 1152 efectivos. La cifra incluyen a soldados, policías, agentes del Shin Bet y de seguridad civil caídos en acto de servicio o como resultado de un accidente, enfermedad o suicidio.

La mayoría murió durante los combates en el enclave costero palestino, el Líbano y la Margen Occidental.

Aproximadamente el 42% de los caídos era menor de 21 años, principalmente hombres que cumplían el servicio militar obligatorio, y 141 tenían más de 40, lo que pone de relieve el amplio rango de edad de quienes perdieron la vida.

El conflicto sumó a más de 6500 familiares al círculo del duelo de Israel, incluyendo a 1973 padres, 351 viudas, 885 huérfanos y 3481 hermanos.

Más de 200 de los caídos fueron enterrados en el Cementerio Militar del monte Herzl de Jerusalem, y en total se efectuaron funerales en 264 cementerios y terrenos militares de todo Israel, con 24 terrenos ampliados y nuevos cementerios militares establecidos. Ocho soldados fueron trasladados al extranjero para su entierro, acompañados por personal del Ministerio de Defensa.

Del lado palestino, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, más de 67000 personas murieron desde el comienzo de la guerra, en su mayoría mujeres y niños. Además, casi 170000 resultaron heridos, mientras que la situación humanitaria en la Franja sigue siendo crítica, con familias desplazadas que enfrentan condiciones de vida traumáticas y dificultades para cuidar a niños nacidos en medio del conflicto.