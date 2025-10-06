El canciller alemán afirmó que su país se retirará de Eurovisión si Israel es excluido de la competición

Itongadol/Agencia AJN.- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que querría que su país se retirara del Festival de la Canción de Eurovisión si Israel fuera excluido de la competición en una votación de la Unión Europea de Radiodifusión que tendrá lugar en noviembre.

«Si Israel es excluido, apoyaría no participar», declaró el domingo a la presentadora de un programa de entrevistas alemán, Caren Miosga, según medios locales.

Calificando de «escandaloso» el debate sobre la prohibición del Estado judío, Merz afirmó que «Israel tiene derecho a participar en Eurovisión».

La votación de noviembre, antes de la fecha límite de diciembre para que los países confirmen su participación, permitirá a todos los Estados participantes votar sobre la exclusión de Israel de la competición en 2026 por su guerra contra Hamás en Gaza.

Si bien Francia, Austria y Australia también se han pronunciado en contra de excluir a Israel, Alemania —uno de los «Cinco Grandes» países que más contribuyen económicamente a Eurovisión y que tienen automáticamente una plaza en la final— es el primero en amenazar con retirarse si esto sucede.

Mientras tanto, España —otro de los «Cinco Grandes»—, así como Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia, han amenazado con retirarse si Israel participa.

Sin embargo, Merz declaró a Miosga que la «solidaridad de Alemania con Israel nunca ha sido cuestionada».

«Mis sentimientos personales hacia Israel son totalmente positivos. Es un país maravilloso. Sin embargo, en mi opinión, algunas de las acciones militares en la guerra de Gaza fueron demasiado lejos», agregó.

Los llamamientos a excluir a Israel de Eurovisión forman parte del creciente aislamiento de Israel, que enfrenta fuertes críticas internacionales por su guerra de dos años con Hamás en Gaza.

La guerra estalló el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque masivo y sin precedentes contra Israel, asesinando a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y tomando 251 rehenes.