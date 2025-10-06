Sanación tras el 7 de octubre: Startups israelíes enfrentan las crisis de trastorno de estrés postraumático con tecnología

De la terapia con realidad virtual a diagnósticos basados en la voz, una nueva ola de innovación en salud mental surge desde una de las ciudades israelíes más afectadas en la masacre del 7 de octubre de 2023.

Itongadol.- Una de las consecuencias más profundas de la masacre del 7 de octubre de 2023 y la guerra que lleva dos años en la Franja de Gaza es el aumento del número de israelíes que luchan contra el trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés). Según un informe del Contralor del Estado de 2024, tres millones de israelíes sufren síntomas moderados o graves de PTSD, depresión y ansiedad, o una combinación de los tres, y alrededor de 580.000 presentan al menos un síntoma grave.

En marzo, un estudio de la Universidad Ben-Gurión identificó un aumento marcado en la prevalencia de PTSD entre los jóvenes de 18 a 30 años, del 25% antes de la guerra al 42%. Mientras tanto, entre los evacuados, la tasa alcanza el 60%.

Los investigadores estiman que el costo para el país de atender este aumento en los casos de PTSD podría alcanzar los 50.000 millones de dólares en cinco años.

Junto con los esfuerzos nacionales para brindar asistencia y soluciones a quienes sufren PTSD, el Sderot Resilience Accelerator (Aceleradora de Resiliencia de Sderot) trabaja para promover soluciones de base apoyando startups que desarrollan tecnologías y servicios en este campo.

En este contexto, Moshe Shemi, un experimentado veterano empresario de alta tecnología que fundó y dirige las actividades de la aceleradora, expresó: ‘‘La visión es establecer una incubadora tecnológica que haga crecer y consolidar startups en el mundo de la resiliencia’’.

El trabajo en este tema comenzó incluso antes del 7 de octubre, cuando en 2022 Shemi lideró una reunión con 200 profesionales de los campos de resiliencia.

“Hicimos una especie de hackathon (encuentro intensivo de desarrollo) con psicólogos, psiquiatras, el Comando del Frente Interno, la policía y las IDF para identificar sus carencias, dónde necesitan tecnología. A partir de esto se creó todo un ecosistema. Formé asociaciones estratégicas de alto nivel: el Hospital Sheba se sumó de principio a fin, tanto como mentores como impulsando sus startups hacia nosotros. También contamos con apoyo financiero’’, recordó Shemi.

El primer ciclo de la aceleradora se lanzó en 2024 y está destinado a empresas y proyectos en los campos de la resiliencia y la salud, con énfasis en la salud mental y el post trauma.

“Tenemos un sistema de capacitación y un estudio de startups con un presupuesto anual de seis millones de shekels del Seguro Nacional, la Municipalidad de Sderot y Sheba, lo que nos permite ofrecer mentoría, asesoramiento legal, apoyo y seguimiento cercano a las empresas”, explicó Shemi.

Uno de los objetivos del proyecto es atraer y retener talento tecnológico y emprendedores de alta tecnología en la ciudad.

El fundador de la aceleradora afirmó que “este modelo es una situación de ganancia para todos”, remarcando que “las startups se instalan en Sderot, emplean o enseñan a los jóvenes locales, y así no tienen que irse a Tel Aviv a los 24 años. Pueden quedarse en Sderot, donde ya existen modelos de startups funcionando, y las propias startups emplean a más juniors y seniors locales’’.

‘‘Se trata de un sistema que fortalece a la población fuerte, retiene a los buenos y también atrae a otros. Y, por supuesto, ayudas a las personas, reduces costos estatales y económicos, y pones en marcha un círculo muy positivo’’, agregó.

Entre los proyectos que pasaron por la aceleradora se encuentran desarrollos que ofrecen atención de salud mental mediante realidad virtual, aplicaciones de asistencia para personas afectadas por el trauma o para rescatistas, herramientas tecnológicas para reducir los síntomas de PTSD y plataformas que facilitan el acceso inmediato a atención psicológica.

Fuente: Calcalist.