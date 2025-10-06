EE.UU. Trump: los esfuerzos para alcanzar un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes «parecen estar funcionando»

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que los esfuerzos para alcanzar un acuerdo entre Israel y la organización terrorista palestina Hamás para la liberación de los rehenes «parecen estar funcionando».

«Esperaremos un poco y veremos cómo se desarrolla todo», declaró ante los periodistas a las afueras de la Casa Blanca.

«Creo que todo irá muy rápido. Les informaremos pronto», añadió Trump.

Minutos antes, había posteado en Truth Social que durante el fin de semana hubo «conversaciones muy positivas» entre Hamás e interlocutores árabes y musulmanes con el objetivo de lograr la liberación de los rehenes israelíes, poner fin a la guerra en Gaza y lograr la «PAZ en Medio Oriente».

“Estas conversaciones han sido muy exitosas y avanzan con rapidez”, escribió, añadiendo que los “equipos técnicos” se reunirán de nuevo hoy en Egipto para “resolver y aclarar los últimos detalles”.

“Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana y les pido a todos que SE APUREN”, declaró Trump.

No está claro a qué se refiere con “primera fase” ni si está sugiriendo que los rehenes comenzarían a ser liberados esta semana.

“Seguiré monitoreando este ‘conflicto’ centenario. ¡EL TIEMPO ES ESENCIAL O SE PRODUCIRÁ UN DERRAMAMIENTO DE SANGRE MASIVO, ALGO QUE NADIE DESEA VER!”, cerró Trump.