Ministerio de Defensa de Israel: 1.152 efectivos de seguridad caídos y 885 niños huérfanos desde el 7 de Octubre

Itongadol/Agencia AJN.- A poco de cumplirse dos años del devastador ataque contra Israel de terroristas palestinos liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Defensa ha publicado cifras actualizadas sobre el personal de seguridad caído.

Desde el estallido de la guerra, 1.152 efectivos han muerto. La cifra incluyen a soldados, policías y agentes del Shin Bet y de seguridad civil caídos en acto de servicio o como resultado de un accidente, enfermedad o suicidio.

La mayoría murió durante los combates en la Franja de Gaza, el Líbano y la Margen Occidental.

Aproximadamente el 42% de los caídos era menor de 21 años, la mayoría hombres que cumplían el servicio militar obligatorio, y 141 tenían más de 40, lo que pone de relieve el amplio rango de edad de quienes perdieron la vida.

El conflicto ha sumado a más de 6.500 familiares al círculo del duelo de Israel, incluyendo a 1.973 padres, 351 viudas, 885 huérfanos y 3.481 hermanos.

Más de 200 de los caídos fueron enterrados en el Cementerio Militar del monte Herzl de Jerusalem, y en total se han efectuado funerales en 264 cementerios y terrenos militares de todo Israel, con 24 terrenos ampliados y nuevos cementerios militares establecidos. Ocho soldados fueron trasladados al extranjero para su entierro, acompañados por personal del Ministerio de Defensa.

El Departamento para las Familias de los Soldados Caídos, la Conmemoración y el Legado ha supervisado el entierro de los caídos, la renovación y creación de monumentos conmemorativos y la prestación de apoyo emocional y financiero integral a las familias en duelo.

El departamento implementó una reforma de 60 millones de shekels (18 millones de dólares) en los servicios de atención y apoyo familiar, proporcionó asistencia específica a través de comisiones especiales y estableció una red de voluntarios financieros para apoyar a las familias en duelo.

«El Estado de Israel tiene un costo muy alto: la historia de nuestro país está escrita con la sangre de nuestros hijos e hijas», dijo su titular, Aryeh Moalem.

«Los empleados del departamento ven su trabajo como una misión y continúan conmemorando la memoria de los caídos, preservando su legado para las generaciones futuras y acompañando a las familias en duelo con apoyo emocional y de bienestar», añadió.