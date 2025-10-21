Hija del exrehén israelí asesinado Ronen Engel en su funeral: «Éramos vos y yo contra el mundo y ahora estoy sola»

Itongadol/Agencia AJN.- La familia del exrehén israelí asesinado Ronen Engel lo recordó en su funeral en el kibutz Nir Oz como un hombre optimista y aventurero, lleno de vida y alegría, cuyo lema era «Siempre mira el lado bueno de la vida».

El paramédico voluntario y entusiasta de las motocicletas fue asesinado defendiendo a su familia el 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue llevado cautivo a Gaza.

“Eras el corazón de nuestro hogar, quien sabía cómo hacernos reír incluso en los días más difíciles, con tu humor y optimismo infinitos”, dijo su viuda, Karina Engel-Bart, quien también fue tomada como rehén junto con sus dos hijas. Las tres fueron liberadas durante un alto el fuego en noviembre de 2023.

“Siempre sonreías. Siempre con una frase ingeniosa que hacía que todos se volvieran a mirarte y preguntaran: ‘¿Habla en serio?’, y luego te oyeran decir: ‘Estoy loco, pero soy optimista’”, dijo.

La hija mayor de Engel, Mica, que tenía 18 años cuando fue secuestrada, elogió a su padre y dijo que nunca más podrá llamarlo “Abush”.

“Éramos vos y yo contra el mundo y ahora solo estoy yo, sola contra el mundo. Un mundo que me ha hecho pedazos y me está devorando. ¿Cómo podré vivir sin vos?”, preguntó.

“Estoy tan cansada de llorar por tu foto; daría cualquier cosa por llorar con vos solo una vez más y no por vos. Pero, Abush, he decidido que voy a vivir por vos. Lo haré todo, lo veré todo, por vos”, dijo Mica Engel.

Su hermana Yuval recordó los «10 cortos pero increíbles años en los que pude ser tu niñita».

Dani Engel destacó el espíritu aventurero de su hermano menor: «Tenías tatuado ‘siempre’ en el brazo. Solo después del 7 de Octubre lo entendí de verdad; así es exactamente como viviste tu vida. Al final, he aprendido de vos».

Dijo que al menos está en casa, enterrado en Nir Oz, y que aprenderán a vivir sin él.