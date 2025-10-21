Bolivia. Canciller de Israel conversa con el Presidente electo y anuncia que habrá un representante oficial en su asunción

Itongadol/Agencia AJN.- El canciller de Israel Gideon Sa’ar informó que conversó telefónicamente con el Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y anunció que habrá un representante oficial del Estado judío en su próxima asunción.

«Acabo de hablar con el Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y lo felicité por su impresionante victoria electoral», tuiteó en su cuenta personal.

«En nuestra conversación, recordé la historia de las relaciones entre Israel y el pueblo judío con Bolivia. Tras dos décadas de relaciones tensas, ha llegado el momento de restablecer nuestras buenas relaciones. El tema central de nuestra conversación fue el interés mutuo en abrir un nuevo capítulo y renovar las relaciones diplomáticas entre nuestros países», resumió Sa’ar.

«En nuestra llamada, señalé el gran potencial que Israel ve en el fortalecimiento de la cooperación entre nuestros países en diversos ámbitos», prosiguió.

«Durante nuestra conversación, le informé al Presidente electo que, tras su invitación, Israel enviará un representante oficial para asistir a su ceremonia de asunción», anunció el canciller.

“Felicito al presidente electo Rodrigo Paz por su elección como nuevo presidente de Bolivia”, había declarado ayer en un comunicado previo.

“Expresamos nuestros más cálidos deseos al pueblo boliviano por su proceso democrático y su decisión de renovar su posición”, continuó.

“Bolivia tiene una larga historia de amistad con Israel y el pueblo judío. Esperamos abrir un nuevo capítulo en nuestras relaciones bilaterales y promover la cooperación en una amplia gama de áreas para el beneficio de ambas naciones”, declaró Sa’ar.

Bolivia rompió relaciones con Israel en noviembre de 2023, por su respuesta a la Masacre del 7 de Octubre.

En su discurso de victoria, Paz dijo que Bolivia está “reclamando su lugar en el escenario internacional”.