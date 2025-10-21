Reino Unido despliega oficiales militares en Israel tras solicitud de Estados Unidos

Itongadol.- El Ministerio de Defensa británico confirmó el envío de un pequeño contingente de oficiales militares a Israel para integrarse a una fuerza de tareas liderada por Estados Unidos, destinada a apoyar los esfuerzos de estabilización en Gaza.

La decisión se produce mientras los mediadores del acuerdo de alto el fuego —Estados Unidos, Egipto y Qatar— intensifican sus gestiones para consolidar las primeras fases de la tregua entre Israel y Hamás, y avanzar en el plan de cese al fuego de 20 puntos impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

La fuerza de estabilización respaldada por Washington opera desde un complejo denominado Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es garantizar la seguridad en Gaza. Sin embargo, aún no se ha definido su composición final, cadena de mando, estatus legal ni el alcance de sus funciones.

Estados Unidos se comprometió a aportar hasta 200 efectivos en apoyo al CMCC, aunque sin desplegarlos directamente dentro de Gaza. Además, funcionarios norteamericanos mantienen conversaciones con Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar, Turquía y Azerbaiyán para sumar contribuciones adicionales.

Un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido señaló que un “pequeño número de oficiales británicos de planificación” se ha incorporado al CMCC, entre ellos un comandante adjunto de dos estrellas. El funcionario explicó que el despliegue busca mantener la integración británica en los esfuerzos de planificación liderados por Estados Unidos para la estabilidad postconflicto en Gaza.

“El Reino Unido continúa trabajando con sus socios internacionales para apoyar el alto el fuego en Gaza y evaluar de qué manera puede contribuir mejor al proceso de paz”, añadió el portavoz.

Medios británicos informaron que el ministro de Defensa, John Healey, aseguró el lunes que el Reino Unido posee “experiencia y capacidades especializadas que hemos ofrecido para contribuir”. Aclaró además que Londres no encabezará la operación, pero “cumplirá su parte” dentro del marco conjunto.

Healey precisó que el despliegue se realizó a pedido de Estados Unidos, subrayando la coordinación estrecha entre ambos países en la implementación del plan de estabilización.