Testimonios de la Masacre del 7 de Octubre. Huyeron de la fiesta Nova, lucharon con terroristas y salvaron a decenas de personas

Itongadol/Agencia AJN.- Daniel y Neria Sharabi salieron con sus amigos a celebrar en la fiesta Nova de Re’im, pero en cuestión de horas se encontraron envueltos en un combate con terroristas palestinos de Hamás detrás de un tanque averiado.

Al teléfono con Yoni, un oficial de las FDI a quien Daniel conoció durante su servicio militar como paramédico, lideraron un tiroteo, atendieron a los heridos y salvaron a decenas de civiles que se escondían allí.

La semana pasada regresaron al lugar de los hechos y recrearon las escenas difíciles, los momentos de horror y también los «pequeños milagros».

«Sentimos el pánico en el aire. Oigo disparos y digo: ‘Esto no es un M16, es un Kalashnikov'», relató Neria sobre cómo huyeron con su amigo Yosef Haim Ohana, luego secuestrado en Gaza y recién liberado el lunes, después de que su amiga Karin Journo fuera asesinada al comienzo del ataque en la fiesta.

«Llega una tercera camioneta y empieza a disparar ráfagas. 500 balas por minuto». Entonces, dijeron, el vehículo que estaba junto a Yosef fue alcanzado por un RPG y esa fue la última vez que lo vieron.

A medio kilómetro de la fiesta, en el desierto, se toparon con un tanque sin un solo soldado vivo.

Daniel intentó pedir ayuda. En el grupo de WhatsApp encontró el número de Yoni, a quien conocía como su subcomandante de compañía durante el servicio militar, y lo llamó.

A partir de ese momento, Yoni, junto con Neria, quien sirvió como combatiente, y Daniel, lideraron la batalla contra las oleadas de terroristas de Hamás.

Al mismo tiempo, Yoni perdió contacto con su padre, Rudy Skryszewski, quien fue asesinado en el ataque.

Inicialmente, Yoni le ordenó a Daniel que buscara munición dentro del tanque, pero solo encontraron un cargador.

Durante horas, les ordenó que no cesaran el fuego para evitar que los terroristas se acercaran, llamó a fuerzas adicionales y también salió a rescatarlos con un equipo improvisado.

Sin embargo, la zona estaba llena de terroristas, así que ambos quedaron librando la batalla por su cuenta, con 30 civiles escondidos con ellos, algunos de ellos heridos.

La conversación entre Daniel y Yoni

Yoni: ¿Reconocen a un enemigo por los ojos?

Daniel: ¿Alguien reconoce a un enemigo por los ojos? ¿Una policía? Mirame a los ojos un momento. Necesito que vigiles los arbustos. Cada 60 segundos, una bala.

Yoni: Listo, listo. Basta, basta.

Daniel: D’s… D’s… Papá, te quiero…

Yoni: No quemés municiones. Van hacia ustedes.

Daniel: ¡Qué van hacia ustedes! Aquí veo gente que ya está desesperada. Yoni, vienen hacia mí en formaciones dispersas.

Yoni: Que sean fuertes. Fortalezcan bien a todos. Deciles que la división va en camino, que vienen las fuerzas.

Daniel: Toda la división está camino hacia nosotros. Muchísimas fuerzas.

No fue hasta la tarde del sábado, tras horas bajo fuego enemigo, que todos fueron rescatados. Ninguno de los civiles que estuvieron detrás del tanque resultó herido.

«Todos sabíamos que íbamos a morir, pero no sabíamos cómo», recordó Neria los momentos de terror.

«Ves (disparar) un RPG y milagrosamente no te pega. Todas esas horas escuchás a chicas gritar, recibir balazos, y no le presto atención a ninguno. Sé que tengo que seguir disparando».