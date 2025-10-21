48 hijos de soldados israelíes caídos en combate celebran su Bar Mitzvá en el Muro Occidental

Itongadol/Agencia AJN.- Cuarenta y ocho jóvenes cuyos padres murieron sirviendo en las Fuerzas de Defensa de Israel celebraron hoy su Bar Mitzvá en el Muro Occidental de Jerusalem en una ceremonia realizada por la Organización de Viudas y Huérfanos de las FDI (IDFWO).

El grupo conmemoró ese hito según sus propias tradiciones: los varones recibieron tefilín (filacterias) y fueron llamados a la Torá, las mujeres recibieron candelabros para encender las velas de Shabat y las festividades y los no judíos visitaron sus respectivos lugares sagrados, según la IDFWO.

El grupo también se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y celebró una fiesta en el Museo de la Tolerancia de Jerusalem.

Esta celebración anual se lleva celebrando más de un cuarto de siglo, pero más israelíes se han convertido en viudas y huérfanos de las FDI desde la masacre del 7 de octubre de 2023, liderada por la organización terrorista palestina Hamás, que en los 20 años que la precedieron, según la IDFWO.

Desde el ataque, 885 niños se han quedado sin alguno de sus padres y 352 parejas se han quedado sin cónyuge.

“Estas familias pagaron el precio máximo por nuestra libertad y merecen la mejor celebración posible al convertirse en jóvenes adultos”, afirmó Shlomi Nahumson, director ejecutivo de la IDFWO.

Mientras tanto, Hamás anunció que a las 21 (hora local) devolverá los cuerpos de otros dos rehenes israelíes.

La organización terrorista palestina afirmó que los mismos fueron “recuperados hoy en la Franja”, pero no reveló sus identidades.

Ello ocurre poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara que enviaría fuerzas a Gaza para «arreglar a Hamás» si no acataba el acuerdo de alto el fuego.

Según el convenio negociado por Estados Unidos y que Israel ratificó el 9 de octubre, Hamás tenía 72 horas para liberar a todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos, lo cual incumplió.