EE.UU. Enviado para Medio Oriente sobre su reunión con exrehenes israelíes: «No vi víctimas, vi gente fuerte»

Itongadol/Agencia AJN.- El enviado especial para Medio Oriente de los Estados Unidos, Steve Witkoff, habló sobre su reunión de esta mañana con exrehenes israelíes: «No vi víctimas, vi gente fuerte»

Junto con el aesor especial Jared Kushner «nos reunimos con 10 rehenes y sus familias y fue un momento realmente emotivo. Me sentí bendecido de estar en esa sala. Muchas lágrimas. Mucha gente está muy, muy agradecida con el presidente (Donald) Trump por traer a sus hijos a casa», destacó.

Witkoff dijo: «No vi ninguna víctima en esa sala. Vi a personas fuertes que han salido [del cautiverio en Gaza] en circunstancias muy difíciles. Las familias se han reunido y están muy agradecidas. Fue un privilegio para mí, como estadounidense, estar allí».

Entre los participantes en el encuentro estuvieron el argentino Eitan Horn, Omri Miran, Gali y Ziv Berman, Yosef Chaim Ohana, Matan Angrest, Bar Kuperstein, Segev Kalfon y Nimrod Cohen, quienes recuperaron la libertad como parte del histórico acuerdo alcanzado recientemente.

Los sobrevivientes del cautiverio les agradecieron por su papel clave en la concreción del acuerdo que permitió su regreso a casa.

Expresaron además su profunda gratitud al presidente Trump por haber hecho de su liberación una prioridad y por trabajar incansablemente para garantizar su retorno después de más de dos años retenidos en Gaza.

Durante la reunión, los liberados instaron a Witkoff y Kushner a “no dejar piedra sin mover” hasta lograr el regreso de los 15 rehenes que aún permanecen en manos de sus captores terroristas.

Witkoff reafirmó el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos con esa misión y expresó su confianza en que será posible traerlos de vuelta.

En la conferencia de prensa junto al vicepresidente estadounidense J. D. Vance, también sostuvo que el progreso en el acuerdo de Gaza está «superando lo que esperábamos en este momento».