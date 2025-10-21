EE.UU. Vicepresidente en Israel: «optimista» sobre la continuidad de la paz en Gaza, no obligarán a aceptar tropas extranjeras

Itongadol/Agencia AJN.- El vicepresidente de los Estados Unidos, J. D. Vance, declaró durante una conferencia de prensa en Kiryat Gat, al sur de Israel, que tiene esperanzas de que el acuerdo sobre Gaza con la organización terrorista palestina Hamás se mantenga.

«Lo que vimos la semana pasada me da una gran esperanza de que el alto el fuego se mantendrá. Dada la historia del conflicto, creo que todos deberían estar orgullosos de nuestra situación actual», declaró.

«No se resuelven las dificultades solo con lo que es 100% seguro», afirmó Vance.

Añadió que la base del Comando Central (CENTCOM) estadounidense ya está operativa y enfatizó que las fuerzas de paz sobre el terreno en Gaza no serán estadounidenses.

El Vicepresidente afirmó que «todos tienen un papel que desempeñar» en cuanto a qué países contribuirán con ellas, pero la decisión final recae en el primer ministro Benjamin Netanyahu.

«No les vamos a imponer nada a nuestros amigos israelíes en lo que respecta a la presencia de tropas extranjeras en su territorio», aclaró.

El jefe del CENTCOM, Brad Cooper, añadió que la base será el centro para todo lo que entre y salga de Gaza.

El Vicepresidente llegó a Israel esta tarde y fue recibido en el aeropuerto Ben-Gurión por el viceprimer ministro y ministro de Justicia y del Interior israelí, Yariv Levin.

Allí se reunió con los enviados de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, y luego partió para visitar el Centro de Comando del Alto el Fuego de los Estados Unidos.

Netanyahu dijo ayer que discutirá con Vance los desafíos y oportunidades regionales.

Kushner y Witkoff llegaron a Israel ayer y se reunieron con Netanyahu. Durante la reunión, le enfatizaron la importancia de mantener el acuerdo y afirmaron que «es legítimo actuar en defensa propia, pero no de una manera que ponga en peligro el alto el fuego».

Ello se produjo tras la reunión de Netanyahu con altos funcionarios de seguridad sobre la negativa de Hamás a devolver los restos de los rehenes asesinados que aún se encuentran en Gaza y la siguiente fase del plan de Trump y una conversación entre ambos.