La organización terrorista turca que organizó la flotilla del Mavi Marmara opera en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- La organización de presunta ayuda humanitaria turca IHH, designada como terrorista por Israel y que organizó la flotilla Mavi Marmara en 2010, difundió en los últimos días imágenes que muestran a su personal realizando actividades de ayuda en la Franja de Gaza.

Hoy compartió la distribución de agua utilizando camiones cisterna con banderas turcas y pancartas del grupo y el sábado, imágenes de excavadoras despejando escombros en el terreno, también con ambas insignias.

“La organización turca de ayuda IHH Fundación de Ayuda Humanitaria ha comenzado a apoyar los esfuerzos en el norte de Gaza, que ha sufrido una gran destrucción, proporcionando ayuda humanitaria, además de asistir en la limpieza ambiental, la limpieza de rutas y la retirada de escombros para restablecer las condiciones básicas de vida tras el alto el fuego”, tuiteó el embajador turco en Egipto, Salih Mutlu Şen.

La IHH ha sido ilegalizado en Israel debido a sus vínculos con grupos terroristas palestinos, y también ha sido prohibido en Alemania y los Países Bajos.

En el incidente del Mavi Marmara, 10 activistas turcos murieron en un violento enfrentamiento con comandos navales israelíes a bordo de un barco que pretendía romper el bloqueo naval israelí a Gaza.

Israel calificó de “documento profesional, serio y exhaustivo” al informe de la Comisión Palmer, pero rechazó que el abordaje haya sido “excesivo e irrazonable”.

El comunicado confirmó la legalidad del bloqueo israelí a la Franja de Gaza y el derecho que le asiste al Estado judío a defenderlo incluso en aguas internacionales, así como “que no hay crisis humanitaria en Gaza y que cualquier persona interesada en enviar ayuda humanitaria debe transferirla a través de los pasos terrestres, en coordinación con Israel y la Autoridad Palestina”.

El comité ignoró “las reiteradas advertencias que se le dieron a los barcos respecto a su intención de abordarlos, las limitaciones operativas que determinan la forma y el momento de la redada y la necesidad de que sea encubierta, a fin de minimizar las posibilidades de resistencia”, añadió.