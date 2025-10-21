Una fecha que nos marcó para siempre: ORT recordó el 7 de octubre a través de actividades, muestras y charlas especiales

A dos años del ataque terrorista de Hamás al Estado de Israel, ORT conmemoró un nuevo aniversario de esta trágica fecha por medio de actividades pedagógicas en las aulas, muestras, intervenciones artísticas y conversatorios con expertos a lo largo de varios días.

Las primeras dos semanas de octubre fueron muy movilizantes, entre el alivio y la alegría por el reciente acuerdo de paz y la liberación de los secuestrados que permanecían en cautiverio, y también por el dolor y el recuerdo de las personas que perdieron la vida en los ataques terroristas y defendiendo al Estado de Israel.

Para honrar la memoria de todos ellos, héroes de guerra, caídos y los secuestrados que no pudieron volver a casa, en la Escuela ORT desplegaron una intervención artística en distintos puntos de la institución para que, colaborativamente, los estudiantes puedieran participar pegando stickers sobre distintos murales hasta formar en conjunto un lazo amarillo gigante, a modo de monumento.

También realizaron un profundo y sentido minuto de silencio por el derecho a vivir en paz, para nunca olvidar y para reflexionar sobre todo lo ocurrido.

Asimismo, las emociones estuvieron a flor de piel con una impactante muestra del Kibutz Be’eri, uno de los lugares más afectados por el ataque terrorista de Hamás. En un stand que intervino un espacio de circulación cotidiano, los alumnos pudieron observar en vivo juguetes, objetos y diversos elementos del jardín de infantes perteneciente al kibutz, que fue incendiado.

Por su parte, abordando la temática del creciente antisemitismo en el mundo, recibieron a Lic. Ilan Buzny, analista internacional; y a Tatiana Melamud, Alumni ORT e influencer en @yallawanderer. Junto a ellos profundizaron acerca de la historia geopolítica de Medio Oriente, vieron cómo cambió la vida en Israel desde el atentado, y analizaron discursos de odio que circulan en redes sociales.

En este mismo sentido, encabezando otra de las actividades especiales, le dieron la bienvenida a UBAxIsrael, una organización autoconvocada de estudiantes, profesores y graduados de la UBA que trabajan para combatir el antisemitismo en la universidad. Durante el encuentro, contaron cómo decidieron autoorganizarse luego del 7 de octubre tras los aumentos de casos de intolerancia en los ámbitos académicos.

Además, durante las celebraciones de Sucot y de la mano de los morim y las morot de Estudios Judaicos, elaboraron pedagógicamente los hechos del 7 de octubre, tanto en las aulas como dentro de la sucá, y en los distintos niveles educativos de la Escuela.

A su turno, con la consigna de #NoOlvidamos, las redes sociales también formaron parte del espacio de activación y visibilización en la antesala del aniversario del 7 de octubre, a través de un emotivo video con frases y carteles en el que participaron alumnos de diversas especializaciones de las sedes de Almagro y Belgrano.

Finalizando la semana, recordaron con un acto conmemorativo llevado adelante por estudiantes de 5to. año para alumnos 4to. año. Durante el mismo compartieron música del ensamble coral, y también escucharon el testimonio de la Alumni Sol Rudman, quien contó su historia y la de sus tíos paternos, que hicieron Aliá y fallecieron durante los ataques.

«No solo defendemos una Nación, un pueblo, una idea. Defendemos la paz», fue la frase que movilizó al auditorio a modo de reflexión.

Concluyendo las actividades, y con la esperanza renovada tras haber recibido la noticia de la liberación de los secuestrados, ORT se vistió de azul y blanco y sus estudiantes desplegaron en cada patio de la Escuela dos banderas gigantes de Israel junto a un lazo amarillo.

Después de más de dos años de horror y angustia vividos desde el 7 de octubre del 2023, la luz del Hatikva nos ilumina con el anhelo y el deseo de una paz duradera.

Am Israel Jai. El pueblo de Israel vive.