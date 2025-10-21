Israel revela evidencia documental de las relaciones y cooperación entre Hamás y el canal de televisión catarí Al Jazeera

Itongadol/Agencia AJN.- El Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo Meir Amit de Israel reveló evidencia documental de las relaciones y cooperación entre la organización terrorista palestina Hamás y el canal de televisión catarí Al Jazeera.

«La cadena Al Jazeera, controlada por la familia gobernante de Qatar, es uno de los medios de comunicación más importantes del mundo árabe. Durante años, ha promovido las agendas del islam sunita radical, incluidas las de Hamás», resumió en sus conclusiones.

«Durante la Guerra de la Franja de Gaza, Al Jazeera les brindó a los líderes políticos y militares de Hamás una plataforma para transmitir sus mensajes y promovió su guerra psicológica mediante la difusión de videos de rehenes (israelíes), transmisiones exclusivas de ‘ceremonias’ de liberación de rehenes e imágenes de terroristas de Hamás atacando a las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en la Franja de Gaza. Mientras tanto, la cadena ignoró sistemáticamente las protestas contra Hamás en la Franja de Gaza», contrapuso el informe suscrito por Avishai Karo.

«Documentos de Hamás traídos de la Franja de Gaza por las tropas de las FDI mostraron que la cooperación y coordinación mediática entre Hamás y Al Jazeera no eran aleatorias ni aisladas, sino sistemáticas, organizadas y continuas. Mostraron la transferencia de directrices de cobertura e instrucciones de Hamás a la dirección de la cadena para influir en su política editorial sobre cuestiones relacionadas con el movimiento y que se estableció una línea telefónica segura entre la sala de operaciones militares de emergencia del movimiento y Al Jazeera», reveló.

«Los documentos demostraron que muchos periodistas que trabajaban para Al Jazeera en la Franja de Gaza eran simultáneamente operativos del ala militar de Hamás. Algunos de ellos acompañaron las oleadas de infiltración en territorio israelí durante el ataque y la masacre del 7 de octubre de 2023», puntualizó el informe.

«La investigación indica que durante años, especialmente durante la Guerra de la Franja de Gaza, Hamás consideró a Al Jazeera no solo como una plataforma mediática para informar y transmitir mensajes, sino como parte integral de la propaganda del movimiento, la deslegitimación de Israel y la maquinaria de guerra psicológica», sentenció.

«Incluso después del anuncio del acuerdo de alto el fuego, Al Jazeera continúa brindando una amplia cobertura de Hamás y sus mensajes, al tiempo que enfatiza tanto la supervivencia del movimiento como el alto precio que la guerra le exigió a Israel. La cooperación continua entre Hamas y Al Jazeera también es evidente en la cobertura exclusiva otorgada a los corresponsales de la cadena y su acceso a los lugares donde los rehenes y los cuerpos son transferidos a la Cruz Roja», concluyó el informe israelí.