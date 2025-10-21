KKL Israel Inaugura el «Bosque de las Espadas de Hierro», en memoria de todos los soldados caídos y civiles asesinados durante la guerra

Itongadol.- El Keren Kayemeth LeIsrael (KKL) inauguró hoy el “Bosque de las Espadas de Hierro”, establecido en memoria de todos los soldados y civiles caídos o asesinados desde el 7 de octubre y durante la guerra.

El nuevo bosque, que abarca aproximadamente 35 hectáreas en Khirbet Mador, cerca del bosque de Be’eri, servirá como un lugar de recuerdo y renovación para miles de familias en duelo.

Durante la ceremonia, la presidenta de KKL Israel, Ifat Ovadia-Luski, quien inició y dirigió el proyecto, anunció que, del 4 al 6 de noviembre, cada familia en duelo será invitada a plantar un árbol dedicado a su ser querido. Se colocará una placa conmemorativa junto a cada árbol, con la fotografía de la persona fallecida y un código QR que permite a los visitantes escuchar una canción elegida por la familia.

A la ceremonia asistieron representantes de las organizaciones colaboradoras que participaron en la creación del bosque, entre ellos Arie Moalem, subdirector general del Ministerio de Defensa de Israel y jefe del Departamento de Familias, Conmemoración y Patrimonio; Zvika Cohen, directora general interina del Instituto Nacional de Seguros; Eli Ben-Shem, presidente de Yad Labanim; y funcionarios de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la Policía de Israel, los Servicios de Bomberos y Rescate, el Shin Bet y el Magen David Adom.

“El 7 de octubre, el Estado de Israel vivió uno de los días más oscuros de su historia”, expresó Ifat Ovadia-Luski, presidenta del KKL. “Llevaremos siempre el dolor de las familias de las víctimas, un dolor que pertenece a todo el pueblo de Israel. El año pasado, plantamos árboles con las familias de las víctimas del festival de Nova cerca del lugar de la tragedia, y este año decidimos expandir la iniciativa a un bosque, un símbolo viviente de memoria y esperanza. Desde el dolor, alimentaremos nueva vida y transmitiremos a las futuras generaciones la fuerza para resistir ante cualquier desafío”.