Inicio AVANCES La firma de capital de riesgo NFX recaudó 325 millones de dólares para apoyar la innovación tecnológica israelí

La firma de capital de riesgo NFX recaudó 325 millones de dólares para apoyar la innovación tecnológica israelí

Por Iton Gadol
0 Comentarios

Itongadol/AJN.- La firma de capital de riesgo NFX, fundada por la inversora israelí Gigi Levy-Weiss, recaudó 325 millones de dólares para respaldar a jóvenes startups tecnológicas en Israel y Silicon Valley, California.

En declaraciones a The Times of Israel, Levy-Weiss afirmó que el cuarto fondo de NFX invertirá en entre 50 y 60 startups jóvenes y de rápido crecimiento, de las cuales aproximadamente el 40 por ciento se ubicará en Israel y el resto, principalmente en Estados Unidos.

El nuevo capital se destinará a startups en fase inicial que desarrollan sistemas de ciberseguridad, herramientas de desarrollo de software, aplicaciones de IA y productos de consumo centrados en la IA.

«Creemos que los fundadores israelíes tienen la velocidad, la resiliencia y la visión para liderar la era de la IA, y estamos aquí para apoyarlos», declaró Levy-Weiss.

La firma de capital riesgo israelí-estadounidense recaudó capital nuevo para su cuarto fondo, entre otros, procedente de fondos de inversión estadounidenses y de un nuevo inversor de una capital de Medio Oriente, según Levy-Weiss.

El anuncio del cierre del cuarto fondo de NFX se produce una semana después de la ratificación de un acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y el grupo terrorista Hamás para poner fin a los dos años de combates en Gaza.

“Recibimos muchas preguntas de inversores sobre si los fundadores y emprendedores israelíes podrán seguir trabajando y centrándose en sus negocios durante la guerra, y si habrá algún impacto negativo en las empresas o en los clientes que no quieran comprar a una empresa israelí”, declaró Levy-Weiss. “Pudimos abordar y explicar que la tecnología israelí siempre cumple, y que, en todo caso, estamos viendo a nuestros fundadores más centrados y decididos que nunca a seguir dirigiendo sus negocios y a verlos incluso con mejores resultados”.

También te puede interesar

Investigadores israelíes prueban una “cirugía” para bajar de...

Israel: Cuatro policías resultan levemente heridos en una...

Joel Mokyr, un israelí que es hijo de...

Intel apuesta a Israel para impulsar la reactivación...

La startup israelí Sensi AI recauda 45 millones...

Vast Data se asoció con SDS para construir...

OpenAI firma un acuerdo multimillonario con AMD y...

Sanación tras el 7 de octubre: Startups israelíes...

Un soldado de las Fuerzas de Defensa de...

Palo Alto compra la empresa israelí CyberArk por...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más