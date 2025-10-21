La firma de capital de riesgo NFX recaudó 325 millones de dólares para apoyar la innovación tecnológica israelí

Itongadol/AJN.- La firma de capital de riesgo NFX, fundada por la inversora israelí Gigi Levy-Weiss, recaudó 325 millones de dólares para respaldar a jóvenes startups tecnológicas en Israel y Silicon Valley, California.

En declaraciones a The Times of Israel, Levy-Weiss afirmó que el cuarto fondo de NFX invertirá en entre 50 y 60 startups jóvenes y de rápido crecimiento, de las cuales aproximadamente el 40 por ciento se ubicará en Israel y el resto, principalmente en Estados Unidos.

El nuevo capital se destinará a startups en fase inicial que desarrollan sistemas de ciberseguridad, herramientas de desarrollo de software, aplicaciones de IA y productos de consumo centrados en la IA.

«Creemos que los fundadores israelíes tienen la velocidad, la resiliencia y la visión para liderar la era de la IA, y estamos aquí para apoyarlos», declaró Levy-Weiss.

La firma de capital riesgo israelí-estadounidense recaudó capital nuevo para su cuarto fondo, entre otros, procedente de fondos de inversión estadounidenses y de un nuevo inversor de una capital de Medio Oriente, según Levy-Weiss.

El anuncio del cierre del cuarto fondo de NFX se produce una semana después de la ratificación de un acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y el grupo terrorista Hamás para poner fin a los dos años de combates en Gaza.

“Recibimos muchas preguntas de inversores sobre si los fundadores y emprendedores israelíes podrán seguir trabajando y centrándose en sus negocios durante la guerra, y si habrá algún impacto negativo en las empresas o en los clientes que no quieran comprar a una empresa israelí”, declaró Levy-Weiss. “Pudimos abordar y explicar que la tecnología israelí siempre cumple, y que, en todo caso, estamos viendo a nuestros fundadores más centrados y decididos que nunca a seguir dirigiendo sus negocios y a verlos incluso con mejores resultados”.