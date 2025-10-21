Hamás afirmó que esta noche entregará los cuerpos de dos rehenes fallecidos

Itongadol/AJN.- El brazo militar de Hamás anunció que trasladará los cuerpos de dos rehenes fallecidos a Israel esta noche a las 21.00 (hora local).

El grupo terrorista afirmó que los rehenes fueron “recuperados hoy en la Franja” y no reveló sus identidades.

Esto ocurre poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara que enviaría fuerzas a Gaza para «arreglar a Hamás» si no acataba el acuerdo de alto el fuego.

Según el acuerdo de Gaza negociado por Estados Unidos, que Israel ratificó el 9 de octubre, Hamás tendría 72 horas para liberar a todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos.

Los restos de 15 rehenes continúan retenidos por Hamás en Gaza casi dos semanas después.

Hamás afirmó el jueves que la devolución de los restos de los rehenes israelíes podría tardar, debido a que algunos fueron enterrados en túneles destruidos por Israel y otros permanecen bajo los escombros de edificios.

La recuperación de los rehenes restantes requirió equipo para remover escombros, que actualmente no estaba disponible debido a la prohibición israelí de la entrada de dichas herramientas, agregó Hamás.

«Sabemos con certeza que Hamás puede liberar fácilmente a un número significativo de rehenes de conformidad con el acuerdo. Lo que están haciendo ahora constituye una violación fundamental de ese acuerdo», declaró el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar.