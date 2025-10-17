Hamás hambreó a rehenes para filmarlos demacrados y presionar a Israel

Itongadol/Agencia AJN.- Espectadores de todo el mundo quedaron conmocionados por un video de la organización terrorista palestina Hamás que mostraba al rehén israelí Evyatar David demacrado, cavando lo que afirmaba ser su propia tumba, hace casi tres meses.

Un informe del Canal 13 de la televisión israelí reveló lo que ocurrió tras bambalinas: David y su amigo Guy Gilboa-Dalal fueron separados en los túneles, se les negó comida para que aparecieran esqueléticos en videos de «prueba de vida» y solo se la volvieron a dar después de la filmación.

El video de agosto de David, cuya difusión posterior permitió a su familia exponer los abusos sufridos, lo mostraba demacrado con una pala dentro de un túnel.

Se lo veía tachando los días en un calendario improvisado colgado en un lateral de un túnel subterráneo de Gaza.

David estaba sin camisa y se le veían todas las costillas. Parecía haber estado retenido solo durante meses. Sus bíceps parecían tener el mismo tamaño que sus antebrazos.

Hamás había documentado previamente cómo el dúo era obligado a presenciar la liberación de otros rehenes, como parte de una campaña de presión psicológica que, según sus familiares, incluía la visualización de fragmentos seleccionados para profundizar su desesperación.

Nuevos relatos de familiares añadieron esta semana detalles personales que subrayaron tanto la crueldad como la fuerza.

La madre de Elkana Bohbot declaró a la televisión israelí que durante su cautiverio, su hijo cosió un oso de peluche para su hijo pequeño Re’em después de pedirles a los guardias una aguja, hilo y retazos de tela. El juguete apareció en la reunión entre ellos en el Centro Médico Sheba.

En sus primeras declaraciones ante las cámaras desde su regreso, Maksim Herkin dijo a Canal 13 desde su cama de hospital que las manifestaciones públicas en apoyo a los rehenes los animaban cada vez que lograban ver novedades.

“Dije que volvería por la mañana; tardé dos años”, dijo, disculpándose con su madre y calificando el regreso a casa como “la victoria de todos los ciudadanos”.

Por su parte, la madre de Rom Braslavski describió largos períodos de aislamiento, manipulación psicológica dirigida a convencerlo de que Israel se había derrumbado y episodios de hambre extrema, incluida la quema de ropa para hervir pasta durante uno de los primeros meses, cuando solo recibía medio pan de pita seco por la noche.

Dijo que no lo retuvieron en túneles, que lo alimentaron a la fuerza poco antes de su liberación y que ahora está lidiando con los cambios en el azúcar en sangre.