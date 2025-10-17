Inicio ISRAEL Familia de la exrehén israelí asesinada Inbar Hayman: «Ahora recibirá el descanso y el honor que tanto merece»

Por IG
Itongadol/Agencia AJN.- La familia de la exrehén israelí asesinada Inbar Hayman compartió el siguiente mensaje: «Nuestra querida Inbar ha vuelto a casa. Con sus padres, con su hermano, con nosotros. Es un sentimiento indescriptible: alegría mezclada con una profunda tristeza. Ahora Inbar recibirá el descanso y el honor que tanto merece».

«Estamos seguros de que si Inbar estuviera aquí con nosotros hoy, nos instaría a seguir luchando por los 19 compañeros rehenes que permanecen en cautiverio», aseguró.

«Nuestra Inbar, la sal de la tierra, sirvió como comandante del Batallón Caracal durante tres años. Te saludamos y le pedimos a todo el público que venga a honrarte. A una heroína de Israel», completó la familia Hayman.

