Fútbol/Reino Unido. Primer ministro: Prohibir que haya hinchas de Macabi Tel Aviv es una «decisión equivocada»

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, afirmó anoche que la idea de prohibir que haya hinchas de Macabi Tel Aviv en el partido de la Europa League contra Aston Villa es una «decisión equivocada», después de que la Policía le informara al club que no permitirá la presencia de aficionados visitantes por motivos de seguridad.

«Es una decisión equivocada. No toleraremos el antisemitismo en nuestras calles. El papel de la Policía es garantizar que todos los aficionados al fútbol puedan disfrutar del partido sin temor a violencia ni intimidación», tuiteó.

En un comunicado, Aston Villa dijo que «ha sido informado de que ningún aficionado visitante podrá asistir al partido de la UEFA Europa League contra Macabi Tel Aviv el jueves 6 de noviembre, siguiendo instrucciones del Grupo Asesor de Seguridad (SAG)», el organismo encargado de expedir los certificados de seguridad para cada partido en Villa Park.

El comunicado añadió: “El SAG les ha escrito formalmente al club y la UEFA para informarles que no se permitirá la entrada de aficionados visitantes al Villa Park para ese partido. La Policía de West Midlands le ha informado al SAG que le preocupa la seguridad pública fuera del estadio y la capacidad de gestionar cualquier posible protesta esa noche”.

Aston Villa afirmó que mantiene un diálogo continuo con el club israelí y las autoridades locales, “teniendo en cuenta la seguridad de los aficionados que asistan al partido y la de los residentes locales”.

La Policía local había clasificado el partido como de “alto riesgo” tras una “evaluación exhaustiva”.

“Esta decisión se basa en inteligencia actual y en incidentes anteriores, incluidos los enfrentamientos violentos y delitos de odio que ocurrieron durante el partido de la UEFA Europa League de 2024 entre Ajax y Macabi Tel Aviv en Ámsterdam», dijo un portavoz de esa fuerza.

En el partido de noviembre pasado, seguidores del equipo israelí fueron agredidos con atacados y atropellados.