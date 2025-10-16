Hamás afirma que no puede entregar los cuerpos restantes de rehenes sin equipo para remover escombros

Itongadol.- El grupo terrorista Hamás aseguró que la entrega de los cuerpos de los rehenes fallecidos desde Gaza podría demorar, ya que muchos se encuentran enterrados en túneles que, según la organización, fueron destruidos por Israel, o bajo los escombros de edificios dañados durante los ataques israelíes.

En un comunicado, Hamás señaló que la recuperación de los cuerpos restantes requiere de equipos especializados para remover escombros, que actualmente no están disponibles debido a la prohibición de Israel de ingresar ese tipo de herramientas al enclave.

El grupo palestino reiteró su compromiso con el acuerdo alcanzado para la entrega de cuerpos y manifestó su intención de devolver todos los cuerpos que aún retiene, aunque subrayó que la demora se debe a las restricciones impuestas por Israel.

Expertos en la región señalan que este retraso genera tensiones adicionales entre Jerusalem y Washington, ya que la administración estadounidense ha instado a Hamás a cumplir rápidamente con la entrega de todos los cuerpos. Por su parte, Israel sostiene que Hamás está dilatando el proceso deliberadamente y que la organización debería poder entregar más cuerpos de los nueve que se han recibido hasta ahora.

La situación se produce en un contexto de desconfianza mutua, donde tanto el proceso de recuperación de cuerpos como la distribución de ayuda humanitaria en Gaza se han visto afectados por disputas sobre garantías de seguridad y cumplimiento del alto el fuego. La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de estos acuerdos, advirtiendo que cualquier retraso adicional podría complicar futuras negociaciones de liberación de rehenes.