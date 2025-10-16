Israel: Cuatro policías resultan levemente heridos en una persecución automovilística en Rahat

Itongadol.- Cuatro oficiales de policía resultaron levemente heridos durante una persecución en la ciudad beduina de Rahat, luego de acudir a un enfrentamiento masivo entre dos familias rivales, según informó la policía.

Durante la operación para frenar disputas violentas entre las familias, los agentes se toparon con un vehículo sospechoso. Al intentar evadir a la policía, el conductor impactó un automóvil policial, provocando lesiones leves a los oficiales que estaban dentro. La persecución continuó y los policías dispararon al vehículo hasta que se detuvo. El conductor, un hombre de unos 20 años, fue detenido para ser interrogado.

Los cuatro oficiales heridos fueron trasladados al Centro Médico Soroka en Beersheba para recibir atención adicional.

Imágenes de la escena, tomadas a distancia, muestran a varios hombres corriendo hacia un vehículo detenido cerca de una rotonda, mientras se escuchan varios disparos.

Rahat ha experimentado un aumento de la violencia en el último mes, que ha dejado dos muertos, principalmente como consecuencia de disputas de sangre entre familias rivales en la ciudad.