Hamás disparó cinco cohetes desde Gaza en Iom Kipur: se activaron las sirenas en Ashdod, no hay heridos

Itongadol/Agencia AJN.- Cinco cohetes fueron disparados desde el norte de la Franja de Gaza contra la ciudad costera de Ashdod en el sur de Israel el miércoles por la noche durante Iom Kipur, en un bombardeo que posteriormente fue reivindicado por el grupo terrorista Hamás.

Mientras tanto, el jueves, un oficial resultó gravemente herido y dos soldados resultaron con heridas leves en un ataque a un puesto militar en el centro de Gaza, según informó el ejército.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), cuatro de los cohetes lanzados contra Ashdod fueron interceptados por las defensas aéreas y uno impactó en una zona abierta.

El ataque se produjo durante Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, y mientras la Armada israelí se preparaba para interceptar la gran flotilla que intentaba romper el bloqueo marítimo israelí en Gaza. Las FDI finalmente declararon que ninguna de las embarcaciones llegó a la costa de la Franja.

Las sirenas se activaron en la ciudad sureña mientras miles de judíos practicantes se encontraban en sinagogas y, mientras los israelíes laicos aprovechaban las carreteras y autopistas desiertas, salían a las calles en bicicleta.

El jueves, el grupo terrorista Hamás se atribuyó la responsabilidad del ataque con cohetes. En un comunicado, el brazo militar del grupo afirmó que el ataque contra Ashdod fue «en respuesta a los ataques contra civiles».

Los ataques de largo alcance con múltiples proyectiles se han vuelto cada vez más infrecuentes a medida que avanza la guerra, debido a que la capacidad de lanzamiento de los grupos terroristas se ve obstaculizada por la ofensiva terrestre de las FDI.

A primera hora del miércoles, terroristas en el norte de la Franja de Gaza dispararon dos cohetes contra el sur de Israel, que fueron interceptados por las FDI. El ataque activó las sirenas en las comunidades fronterizas de Gaza.

Además, el miércoles se lanzaron varios cohetes desde Khan Younis, al sur de Gaza, contra un centro de distribución de ayuda en Rafah, según informó el ejército.

Los cohetes impactaron cerca del centro de distribución de ayuda, gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza, sin causar daños al complejo, según las FDI. A pesar del lanzamiento de cohetes, el centro abrió sus puertas el jueves para la distribución de ayuda.