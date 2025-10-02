Petro expulsó a toda la delegación diplomática israelí por la detención de dos colombianas que viajan en la flotilla a Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel en su país, tras enterarse de que dos mujeres colombianas que viajan en flotilla Global Sumud a Gaza fueron detenidas por el ejército israelí.

“Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”, afirmó el presidente, uno de los líderes mundiales que más ha condenado a Israel por la guerra en Gaza.

“Hannah Arendt, la filósofa que analizó el totalitarismo, señaló en los años 50, que los Nazis seguían vivos. Hitler está vivo en la política del mundo, Arendt tenía razón. Ojalá los pueblos no sean anestesiados”, escribió haciendo un nuevo paralelismo entre el Holocausto y la ofensiva israelí en Gaza.

Las dos mujeres detenidas son Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas y trasladadas a un puerto israelí.

“El Gobierno de Colombia exige la liberación inmediata de sus ciudadanas, así como la liberación de todos los demás integrantes de la Flotilla y pide a los gobiernos de España, Bangladesh, Brasil, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, Tailandia, Turquía y Sudáfrica actuar prontamente y de consuno para proteger la vida e integridad de sus respectivos connacionales”, afirmó la cancillería colombiana.

Hace un año y medio, Petro anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel. Hace apenas una semana, arremetió de nuevo contra la ofensiva en Gaza en la Asamblea de la ONU.