Reporte: líder de Hamás en Gaza rechaza el plan de paz de Trump

La BBC informó este jueves que los mediadores de Qatar y Egipto contactaron al jefe del ala militar de Hamás en Gaza, Izz ad-Din al-Haddad, quien dejó en claro su oposición al plan de paz de 21 puntos presentado por el presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con el reporte, al-Haddad considera que la propuesta busca poner fin al control de Hamás en Gaza, independientemente de que la organización lo acepte o no, y por lo tanto, desde su perspectiva, no tiene sentido apoyarla y la respuesta debe ser continuar con la lucha armada.

El martes, Trump había declarado que Hamás tenía “tres o cuatro días” para responder a su iniciativa, la cual presentó el lunes junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Medios internacionales ofrecieron versiones contradictorias en los últimos días. Mientras CBS News informó que Hamás se inclinaba a aceptar la propuesta para poner fin a la guerra, un alto dirigente del grupo dijo a la BBC que probablemente sería rechazada porque “sirve a los intereses de Israel” e “ignora a los palestinos”.

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto advirtió a la dirigencia de Hamás que, si rechaza el plan de Trump, la situación “será difícil” y existe una alta probabilidad de que la violencia escale aún más.