Netanyahu y líderes israelíes advierten contra la “debilidad frente al terrorismo” tras atentado en Reino Unido

Itongadol.- Tras el ataque mortal contra una sinagoga en Manchester durante Iom Kipur, dirigentes israelíes condenaron el hecho y señalaron la creciente ola de antisemitismo en el Reino Unido.

“El pueblo de Israel llora junto a la comunidad judía en el Reino Unido tras el bárbaro atentado en Manchester”, expresó el primer ministro Benjamin Netanyahu. “Nuestros corazones están con las familias de los asesinados y rezamos por la pronta recuperación de los heridos. Como advertí en la ONU: la debilidad frente al terrorismo solo trae más terrorismo. Solo la fuerza y la unidad pueden derrotarlo”.

El presidente Isaac Herzog mantuvo una conversación con Mark Adlestone, presidente del Consejo Representativo Judío de Greater Manchester, a quien transmitió su pesar y condolencias. Herzog reveló además que esta misma semana envió una carta al rey Carlos III expresando su preocupación por el incremento de ataques antisemitas en el Reino Unido y en países de la Commonwealth.

The horrific scenes in Manchester today are utterly devastating. This vile act of terror against the Jewish community, against worshippers at prayer, on the holiest day of the year for Jews, is a crime which must be condemned by all.



I have spoken to Mark Adlestone, Chair of… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 2, 2025

En su misiva, el presidente advirtió sobre los graves desafíos que enfrentan las comunidades judías en el Reino Unido, Australia y Canadá, donde los episodios de antisemitismo violento han alcanzado niveles sin precedentes. “Majestad, algunas de las escenas más difíciles de odio y violencia antisemita se han visto en el Reino Unido, Australia y Canadá. Tres orgullosas democracias. Tres países líderes del mundo libre. Tres naciones de la Commonwealth bajo la Corona. Tres lugares donde los judíos ya no se sienten seguros”, escribió.

Herzog citó al fallecido Gran Rabino Lord Jonathan Sacks: “El antisemitismo es el signo de alerta temprana más confiable de una gran amenaza a la libertad”. Subrayó que estas tendencias configuran “una epidemia de antisemitismo que representa un peligro real y actual, no solo para los judíos, sino para toda la sociedad”.

“El mundo libre no puede ni debe permitir que el conflicto en Medio Oriente se convierta en una herramienta política contra el pueblo judío”, advirtió el presidente, confiando en que la preocupación y el liderazgo moral del rey Carlos sean un “consuelo y aliento para las comunidades judías de la Commonwealth y del mundo”.

El presidente de Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, llamó a los judíos británicos a hacer aliá (emigrar a Israel).

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, escribió en X/Twitter: “Debe decirse la verdad: la incitación antisemita y antiisraelí, así como las expresiones de apoyo al terrorismo, se han convertido en un fenómeno generalizado en las calles de Londres, en ciudades de todo el Reino Unido y en sus universidades”.

I am appalled by the murderous attack near the Heaton Park Synagogue in Manchester on the morning of the holiest day for the Jewish people: Yom Kippur.

My deepest condolences go to the families who have lost their loved ones,and I wish a swift and full recovery to the injured.… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 2, 2025

Sa’ar responsabilizó a las autoridades británicas por no tomar “las medidas necesarias para frenar esta ola tóxica de antisemitismo” y permitir que continúe. “Esperamos y exigimos un cambio de rumbo, acciones efectivas y aplicación de la ley contra esta incitación desenfrenada en Gran Bretaña”, concluyó.