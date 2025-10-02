Oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel resulta gravemente herido en combates en Gaza durante Iom Kipur

Itongadol.- Un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) resultó gravemente herido este jueves por la tarde durante enfrentamientos en la zona central de la Franja de Gaza, en el marco de los operativos terrestres que continúan en el enclave palestino. El incidente ocurrió en plena festividad de Iom Kipur, considerado el día más sagrado del calendario judío.

El militar pertenece al Batallón 414 del Cuerpo de Inteligencia de Campo, una unidad especializada en la recolección de información táctica y vigilancia en terreno. Tras el ataque, fue evacuado de inmediato a un hospital israelí, donde se encuentra recibiendo tratamiento médico. Las autoridades informaron que su familia ya fue notificada.

La identidad del oficial no fue difundida por motivos de seguridad, de acuerdo con las normativas vigentes de las FDI. El ejército mantiene desplegadas a varias brigadas en el centro y norte de la Franja, donde se concentran los combates más intensos contra células armadas de Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

El hecho subraya los riesgos a los que se enfrentan las tropas israelíes durante las operaciones en Gaza, que no se interrumpieron a pesar de coincidir con Iom Kipur. En años anteriores, este día ha estado marcado tanto por cese de actividades como por episodios de escalada, recordando que en 1973 comenzó en la misma fecha la guerra de Iom Kipur contra Egipto y Siria.

Fuentes militares señalaron que la situación en el sector central de Gaza continúa siendo “compleja y dinámica”, con intercambios de fuego diarios y esfuerzos constantes por localizar y neutralizar túneles, depósitos de armas y posiciones de lanzamiento de cohetes.