Israel elimina a tres operativos de Hezbollah en ataques con drones en el sur de Líbano

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que tres miembros de Hezbollah fueron eliminados en ataques con drones en el sur de Líbano durante la última jornada.

Uno de los operativos, identificado como Ali Mohammed Qarouni, murió el miércoles en un ataque en la localidad de Kafra. Según el comunicado militar, Qarouni se desempeñaba como representante local de Hezbollah y era el encargado de coordinar vínculos entre la organización y los residentes “en asuntos económicos y militares”.

“El terrorista actuaba para apropiarse de propiedades privadas con fines militares, como alquilar viviendas para almacenar armas y realizar tareas de vigilancia”, indicó el ejército.

En un ataque separado, llevado a cabo este jueves en Kfar Reman, fueron eliminados otros dos integrantes de Hezbollah. De acuerdo con la información oficial, ambos cumplían funciones de ingeniería y trabajaban en la restauración de infraestructura de la organización en las áreas de Monte Dov y Khiam.