Putin responsabiliza a Europa por la paz en Ucrania y promete responder a la “militarización” europea

Itongadol.- El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este jueves que la responsabilidad de poner fin a la guerra en Ucrania recae en los países europeos, a quienes acusó de mantener la escalada del conflicto. Sus declaraciones se produjeron durante el foro Valdai Discussion Club en la ciudad de Sochi, donde volvió a cargar contra Occidente y en particular contra la Unión Europea.

“Lamentablemente, hasta ahora no hemos podido detener las hostilidades, pero la responsabilidad no recae en la mayoría [de países], sino en la minoría, en primer lugar Europa, que sigue escalando el conflicto”, dijo Putin, insistiendo en que Moscú mantiene la convicción de que “la buena voluntad prevalecerá”.

El mandatario prometió una respuesta “significativa” frente a lo que definió como la “militarización” de Europa, en medio de incidentes recientes con incursiones en el espacio aéreo de la OTAN. “Rusia ha demostrado en muchas ocasiones que, cuando las amenazas a nuestra paz, nuestra soberanía y nuestro Estado se hacen evidentes, respondemos con rapidez. No deben provocarnos”, advirtió.

Putin también acusó a las potencias europeas de alimentar una narrativa que presenta a Rusia como “enemigo histórico” y de engañar a sus propias poblaciones. “Muchos en Europa no entienden qué tiene de terrible Rusia. ¿Por qué deberían apretarse el cinturón y sacrificarse en nombre de confrontar a Rusia, actuando contra sus propios intereses?”, señaló.

Sus palabras se produjeron poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que Ucrania, “con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar todo su territorio en su forma original”. Medios estadounidenses interpretaron esas declaraciones como un intento de trasladar el peso de la resolución del conflicto hacia Europa.

El discurso de Putin recordó, en algunos pasajes, las críticas que el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, dirigió a Europa durante la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero, donde acusó a los gobiernos europeos de hipocresía y de limitar la libertad de expresión.

La intervención del líder ruso coincidió con reportes de Reuters según los cuales Trump habría autorizado al Pentágono y a las agencias de inteligencia a proporcionar a Ucrania información para atacar infraestructura energética en el interior de Rusia, un movimiento que, de confirmarse, marcaría un cambio en la estrategia de Washington tras meses de diplomacia sin resultados visibles.

El foro Valdai, fundado en 2004, se ha convertido en una plataforma donde Putin expone cada año sus principales líneas de política exterior. En esta edición, su mensaje reforzó la idea de que el Kremlin considera a la Unión Europea —y no a Estados Unidos— como el actor clave a la hora de definir el rumbo de la guerra en Ucrania.