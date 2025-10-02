Atentado en Manchester: identifican al atacante de la sinagoga como ciudadano británico de origen sirio

Itongadol.- Un atentado frente a una sinagoga en Manchester, al norte de Inglaterra, dejó este martes al menos dos muertos y tres heridos graves durante Iom Kipur, el día más sagrado del calendario judío. El agresor, identificado como Jihad al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años de origen sirio, fue abatido por la policía tras embestir con un vehículo a un grupo de peatones y luego apuñalar a varias personas.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall. Testigos relataron que un auto se lanzó contra las personas que se encontraban en la entrada del templo. Luego, el conductor descendió armado con un cuchillo y atacó a varias de las víctimas.

Dos muertos y tres heridos en un ataque frente a una sinagoga en Reino Unido durante Iom Kipur



Agentes de la Policía del Gran Manchester acudieron de inmediato y dispararon contra el agresor. En un primer momento, las autoridades no confirmaron su muerte debido a que el atacante portaba “objetos sospechosos”, lo que obligó a la intervención de un equipo especializado en desactivación de explosivos. Finalmente, la policía informó que al-Shamie había sido abatido en el lugar.

La policía confirmó que dos personas murieron como consecuencia del ataque y que al menos tres permanecen hospitalizadas en estado grave. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región con lesiones provocadas tanto por atropellamiento como por apuñalamiento.

El jefe de la Policía del Gran Manchester indicó en conferencia de prensa que el atacante fue identificado como Jihad al-Shamie, de nacionalidad británica y con ascendencia siria. Además, informó que tres sospechosos vinculados al ataque –dos hombres de unos 30 años y una mujer de 60– fueron arrestados bajo cargos de “comisión, preparación e instigación de actos de terrorismo”.

Las fuerzas de seguridad investigan ahora si los detenidos colaboraron de manera directa en el atentado o si brindaron apoyo logístico al atacante.

El ataque ha generado conmoción en la comunidad judía británica y en la dirigencia política de Reino Unido. Autoridades locales reforzaron la seguridad en templos y centros comunitarios de Manchester, mientras que la Policía Metropolitana de Londres anunció medidas preventivas en otras ciudades del país.

Líderes israelíes expresaron su solidaridad con la comunidad judía del Reino Unido y advirtieron sobre el aumento de los episodios de antisemitismo en Europa. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que “la debilidad frente al terrorismo solo genera más terrorismo, y únicamente la fortaleza y la unidad pueden derrotarlo”.