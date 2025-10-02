Un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel creó una startup para redefinir la rehabilitación

Itongadol.- “Asaf Ventura, médico de combate y fundador de apa wellness, recuerda el día que cambió su vida: ‘Fui gravemente herido durante mi servicio, mientras cumplía mis funciones bajo fuego cerca de Jenin. Un artefacto explosivo estalló a mi lado y me encontré aún de pie en una trinchera, sangrando, dándome cuenta de que mi mano derecha había quedado prácticamente seccionada en dos… En segundos entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma’”, relata en diálogo con CTech.

De esa experiencia nació apa wellness, un sistema holístico de aquafitness que combina un producto mecánico con tecnologías avanzadas: esencialmente, un “entrenador inteligente para piscinas” que utiliza flotadores en lugar de pesas, junto con sensores inteligentes e inteligencia artificial para personalizar programas tanto de entrenamiento como de rehabilitación.

Tras años de rehabilitación, Ventura identificó la falta de productos pensados específicamente para la recuperación en el agua. “Descubrí la necesidad de nuevas herramientas que generen oportunidades para el deporte, el movimiento y la rehabilitación, pero con un concepto distinto. De ese dolor crecieron las raíces de una idea original: una startup con el potencial de cambiar vidas”, asegura.

Formado en la Academia de Artes y Diseño Bezalel, Ventura trabajó luego como diseñador y desarrollador en MadaTech, el Museo Nacional de Ciencia del Technion en Haifa, donde comenzó a dar forma al concepto: un sistema de entrenamiento construido con flotadores que aprovecha los principios de flotabilidad para crear una resistencia inteligente, adaptable y beneficiosa para ejercitarse y recuperarse en el agua.

Hoy, la startup apunta a un mercado mundial de aquafitness y rehabilitación valorado en más de 36 mil millones de dólares, con unos 30 millones de piscinas alrededor del mundo. Ventura asegura que no tienen competidores directos: “Lo que falta en el mercado es un sistema completo y flexible. La mayoría de los productos actuales se basan en pesas y estructuras rígidas, adaptaciones de equipos de tierra llevados al agua, pero nunca diseñados realmente para ella. Nuestra invención nació en el agua, desde el inicio”.

El proyecto ha atraído tanto a inversores privados de renombre como al público en general a través de campañas de crowdfunding. Hace un año completaron una ronda pre-semilla de 2 millones de dólares, con el respaldo de nombres como Leon Recanati, Adi Strauss, Rafi Gabai y Yossi Ackerman. Más recientemente, recaudaron más de 4 millones de shékels en Fundit, la plataforma de inversión digital del grupo Headstart.

Con la ronda semilla asegurada, la compañía avanza en la preparación de archivos técnicos, la producción a pequeña escala y el desarrollo tanto de una aplicación móvil como de un anillo inteligente que complementará la plataforma. Actualmente se realizan pruebas piloto en Israel y en el extranjero, con miras a ingresar tanto en el sector público –a través de acuerdos con centros de rehabilitación, residencias para adultos mayores y hospitales– como en el privado, apuntando a gimnasios y piscinas residenciales.

La dirección de la empresa está integrada por Ventura como vicepresidente de Producto e Innovación, Yuval Matalon (ex CEO de eBay Israel y LivePerson) como director ejecutivo, y Eyal Tryber (ex CEO de Maytronics) como presidente del directorio. La sede está en Yokneam, en el centro de innovación Open Valley, donde el equipo desarrolla prototipos con impresión 3D y pruebas en campo junto a terapeutas y profesionales de diversas disciplinas.

En su hoja de ruta, apa wellness decidió comenzar en Israel, con centros de rehabilitación y programas de recuperación de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, para luego expandirse al mercado global del bienestar y el fitness acuático. “Vemos nuestro producto como una solución indispensable para soldados heridos y para hidroterapeutas que pueden beneficiarse inmediatamente de él”, explica Ventura.

A largo plazo, la startup planea ampliar el alcance de su tecnología, aplicándola no solo a la rehabilitación sino también al entrenamiento de alto rendimiento y al bienestar general. “Pero, por encima de todo”, concluye Ventura, “lo más importante para mí es transformar mi propia experiencia difícil en algo significativo para los demás”.

Fuente: CTech.