Gantz pidió a Netanyahu que renueve las negociaciones por la reforma judicial y detenga el impulso legislativo

Itongadol/Agencia AJN.- Al advertir sobre una inminente guerra civil, el líder de la oposición, Benny Gantz, pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu que detenga el impulso unilateral de su coalición para reformar el poder judicial, como parte de la reanudación de las conversaciones de compromiso.

“Hago un llamado a Netanyahu para que anuncie de inmediato el cese de la legislación unilateral, para que venga hoy a la Residencia del Presidente y regrese al diálogo”, afirmó. “Si no por la democracia, si no por la seguridad, si no por la economía, entonces por la integridad del pueblo de Israel y la prevención del derramamiento de sangre”.

El partido Likud de Netanyahu respondió rápidamente, diciendo: “No creemos en Benny Gantz” y lo acusó de no hablar en serio acerca de negociar un compromiso en las conversaciones organizadas por el presidente Isaac Herzog.

“Gantz es prisionero de la protesta y no quiere o no puede llegar a ningún acuerdo. Todo su propósito es perder más tiempo”, agregó el Likud.