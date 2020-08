Gantz a Netanyahu: Retrasar 24 horas la fecha límite del Presupuesto

Itongadol/AJN.- El primer ministro suplente, Benny Gantz, pidió el lunes al primer ministro Benjamín Netanyahu que apruebe una propuesta de compromiso que extienda el plazo para aprobar el presupuesto estatal en 24 horas.

Hablando en su reunión de la facción Azul-Blanco en la Knesset, Gantz elogió a Netanyahu por respaldar las lecturas iniciales del proyecto de ley de extensión el domingo por la noche. Pero señaló que Netanyahu no se comprometió a respaldar las lecturas finales y aprobar el proyecto de ley.

Allegados a Gantz dijeron que si Netanyahu no toma medidas para convertir la extensión presupuestaria en ley, «su engaño será revelado» y que ayudar al líder de Yesh Atid, Yair Lapid, a aprobar el llamado «proyecto de ley Anti-Bibi» el miércoles sigue siendo una posibilidad. El proyecto de ley evitaría que cualquier persona acusada de delitos graves, incluido Netanyahu, forme un gobierno.

Netanyahu dijo que el proyecto de ley Anti-Bibi pertenecía a Irán o Corea del Norte.

Gantz advirtió que ir a una cuarta elección en 19 meses durante las crisis económica y de salud podría provocar una guerra civil.

«Quien ama a Israel no lo lleva a elecciones en este momento y quien se preocupa por Israel no tomará medidas que provoquen un colapso económico», dijo Gantz. «Los acuerdos que no valen el papel en el que están escritos no son acuerdos reales. Elecciones ahora escupiría en la cara de 9 millones de ciudadanos israelíes».

La propuesta de extensión presupuestaria, patrocinada por Zvi Hauser (Derech Eretz), pospondría la fecha límite para aprobar un presupuesto estatal del 25 de agosto a noviembre. Se espera que el proyecto de ley reciba el permiso del Comité de la Cámara de la Knesset el martes y se someta a votación en el pleno el miércoles.

El colega de Hauser y ministro de Comunicaciones, Yoaz Hendel, dijo que no permitirán la formación de un gobierno estrecho de derecha, dejando el compromiso como la única opción.

«Sé que el gobierno no funciona lo suficientemente bien», dijo Hendel. «Para que funcione mejor, toda la coalición debe trabajar en compromisos. Las elecciones provocan odio. No es amor a primera o segunda vista, pero es el único compromiso posible».

En un discurso en una conferencia de la Unión de Autoridades Locales el lunes, Netanyahu dijo que era necesario un gobierno en funcionamiento para combatir el coronavirus tan rápido como fuera necesario.

«Cuando Hauser me pidió que le dejara estabilizar al gobierno otra oportunidad para ayudar a combatir el coronavirus, dije que estaba listo», dijo Netanyahu. «Creo que se deben hacer todos los esfuerzos posibles para evitar elecciones, estabilizar el gobierno, luchar contra el coronavirus y abrir la economía».

El apoyo del primer ministro se produjo después de una conversación con el presidente de la Knesset, Yariv Levin (Likud) y Hauser.

«Este es un paso muy importante de buena voluntad, pero está lejos de ser una solución al problema», dijo Levin a la Radio del Ejército el lunes por la mañana.

El ministro de Finanzas, Israel Katz (Likud), dijo a KAN Radio el lunes por la mañana que incluso si se prorrogara el plazo para aprobar el presupuesto, el presupuesto debería aprobarse lo antes posible, para permitir la transferencia de fondos al sistema escolar a tiempo para el inicio del año escolar.

Tanto Lapid como el líder de Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, anunciaron que sus facciones se opondrían a la propuesta de extensión presupuestaria.