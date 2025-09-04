FDI: un misil disparado desde Yemen por los terroristas hutíes apoyados por Irán cayó en un área abierta fuera de Israel

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que un misil disparado esta madrugada desde Yemen por los terroristas hutíes, apoyados por Irán, cayó en un área abierta fuera del territorio israelí.

Se trató del tercer misil disparado contra Israel desde Yemen por los terroristas hutíes en las últimas 24 horas.

Ayer, las FDI informaron que el misil interceptado sobre territorio israelí transportaba una ojiva con una bomba de racimo. No se reportaron heridos ni daños materiales como consecuencia de la intercepción del proyectil.

Se trató del segundo caso registrado en una quincena, tras un ataque similar ocurrido el 24 de agosto, cuando la Fuerza Aérea israelí determinó que, por primera vez, los terroristas hutíes, apoyados por Irán, habían empleado un misil balístico con una bomba de racimo.

En esa ocasión, una de las municiones alcanzó el patio de una vivienda en la localidad de Ginaton, causando daños leves.

El Ejército enfatizó que ese tipo de misiles representa un riesgo elevado debido al carácter indiscriminado de las bombas de racimo, que pueden dispersarse sobre áreas extensas y afectar a civiles y propiedades. Las FDI subrayaron que el uso de ese armamento viola normas internacionales sobre ataques indiscriminados y la seguridad regional.

Ante la amenaza recurrente, el Comando de la Retaguardia instó a la población a seguir las indicaciones oficiales, permanecer alerta ante la presencia de objetos sospechosos, no manipularlos y reportarlos inmediatamente a la Policía. La comunicación buscó minimizar riesgos y reforzar la coordinación civil-militar frente a ataques provenientes de Yemen.

El uso de misiles con bombas de racimo por parte de los terroristas hutíes evidencia un patrón de escalada militar y la continuidad del respaldo de Irán a sus operaciones.

El Ejército mantiene una vigilancia constante y operaciones de intercepción para proteger la seguridad de la población y mitigar el impacto de ataques con armamento avanzado.