Cato Networks, empresa israelí, adquiere la startup de ciberseguridad Aim Security por 350 millones de dólares

Itongadol.- La empresa israelí Cato Networks, liderada por Shlomo Kramer, adquirió la startup Aim Security por un valor estimado entre 300 y 350 millones de dólares en efectivo y acciones, en lo que constituye su primera adquisición. La operación marca un rápido y exitoso cierre para Aim Security, fundada hace dos años y medio, que emplea alrededor de 30 personas y había recaudado 28 millones de dólares en financiamiento previo.

Los principales beneficiados de la venta son los fundadores Matan Getz (CEO) y Adir Gruss (CTO), así como los fondos de inversión que participaron en rondas anteriores: Canaan Partners, el fondo YL de Yoav Leitersdorf especializado en ciberseguridad, y CCL Fund (Cyber Club London). Entre los inversores también se cuentan ejecutivos de la industria de ciberseguridad, incluidos fundadores de Wiz y representantes de Google y Palo Alto Networks.





Cofundadores de Aim Security.

Aim Security fue fundada por Getz y Gruss, quienes integraron tecnologías de inteligencia artificial (IA) con ciberseguridad durante su servicio en la Unidad 8200 de Las Fuerzas de Defensa de Israel. La plataforma de la compañía permite a los empleados utilizar agentes de IA de manera segura, aprovechando herramientas de desarrollo basadas en IA como Cursor, sin exponer a las organizaciones a riesgos innecesarios.

La adquisición de Aim representa la quinta transacción en el creciente sector de ciberseguridad impulsada por IA, siguiendo una tendencia de startups israelíes fundadas desde 2023 con inversiones relativamente modestas. Otros ejemplos recientes incluyen la venta de Prompt Security a SentinelOne por 250 millones de dólares, y adquisiciones internacionales como la de Protect AI por Palo Alto Networks por 700 millones de dólares y Apex por Tenable por 100 millones.

La expansión de la IA ha transformado el sector de ciberseguridad: los atacantes usan inteligencia artificial para crear ataques sofisticados, mientras que los empleados enfrentan riesgos de filtración de información al usar herramientas como ChatGPT. En paralelo, la IA acelera el desarrollo de soluciones defensivas. En 2024, los ingresos del mercado de ciberseguridad con IA alcanzaron 24 mil millones de dólares, y se proyecta un crecimiento anual del 25%, llegando a 100 mil millones de dólares para 2030.

Para Cato, esta adquisición fortalece su plataforma SASE con capacidades avanzadas de seguridad basadas en IA. La empresa, fundada en 2015 por Kramer y Gur Schatz, emplea a 1.400 personas, la mitad en Israel, y ha recaudado 1.100 millones de dólares. Recientemente, Cato reportó ingresos anuales superiores a 300 millones de dólares, un aumento del 46% respecto a cifras previas, y planea cotizar en Nasdaq, condición que requiere crecimiento rápido, rentabilidad y facturación sólida.

Shlomo Kramer destacó la importancia estratégica de la operación: “La transformación por IA eclipsará la transformación digital como fuerza principal que moldeará a las empresas en la próxima década. Con la adquisición de Aim Security, estamos potenciando nuestra plataforma SASE con capacidades avanzadas de seguridad de IA para proteger el camino de nuestros clientes hacia la nueva era de la inteligencia artificial”.

Fuente: CTech.