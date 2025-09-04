Inicio ANTISEMITISMO Reino Unido. Imputan a 6 activistas antiisraelíes de apoyar al proscrito grupo terrorista Acción Palestina

Reino Unido. Imputan a 6 activistas antiisraelíes de apoyar al proscrito grupo terrorista Acción Palestina

Por IG
Itongadol/Agencia AJN.- La Fiscalía de la Corona británica han imputado a seis activistas antiisraelíes de apoyar al proscrito grupo terrorista Acción Palestina por participar en reuniones para planificar una manifestación en su apoyo.

Los activistas antiisraelíes, de entre 26 y 62 años, están acusados ​​de «diversos delitos de incitación al apoyo a una organización terrorista proscrita», informó en un comunicado.

Fueron detenidos y deben comparecer hoy ante el tribunal. Se arriesgan a una condena de hasta 14 años de prisión.

Acción Palestina fue designada «organización terrorista» y prohibida en julio, tras vandalizar una base de la Real Fuerza Aérea.

Los cargos se derivan de 13 reuniones en Internet para preparar varias protestas durante el verano boreal.

Durante una videoconferencia de prensa, representantes del grupo Defender a nuestros jurados, al que pertenecen los arrestados, confirmaron que las manifestaciones se llevarán a cabo el sábado en Londres, Derry, en Irlanda del Norte, y Edimburgo, en Escocia.

