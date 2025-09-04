Colombia. Exportaciones de carbón se desploman tras la prohibición de venderle a Israel

Itongadol/Agencia AJN.- Las exportaciones de carbón de Colombia se redujeron casi a la mitad en julio, en comparación con el mismo mes del año pasado, según cifras oficiales, después de que el presidente Gustavo Petro prohibiera las ventas a Israel, del cual era el principal proveedor.

Colombia es el principal productor de América Latina, pero el sector se ha contraído durante cinco trimestres consecutivos.

El país exportó carbón por un valor de 479,8 millones de dólares en julio, una caída del 45,8% respecto a los 885,8 millones de dólares vendidos durante julio de 2024, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

El mes pasado, Petro emitió un segundo decreto para que Colombia suspenda las exportaciones de carbón a Israel, renovando el de junio de 2024.