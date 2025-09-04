Inicio LATINOAMERICA Colombia. Exportaciones de carbón se desploman tras la prohibición de venderle a Israel

Colombia. Exportaciones de carbón se desploman tras la prohibición de venderle a Israel

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- Las exportaciones de carbón de Colombia se redujeron casi a la mitad en julio, en comparación con el mismo mes del año pasado, según cifras oficiales, después de que el presidente Gustavo Petro prohibiera las ventas a Israel, del cual era el principal proveedor.

Colombia es el principal productor de América Latina, pero el sector se ha contraído durante cinco trimestres consecutivos.

El país exportó carbón por un valor de 479,8 millones de dólares en julio, una caída del 45,8% respecto a los 885,8 millones de dólares vendidos durante julio de 2024, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

El mes pasado, Petro emitió un segundo decreto para que Colombia suspenda las exportaciones de carbón a Israel, renovando el de junio de 2024.

También te puede interesar

Sepultan al asesinado rehén israelí Ilan Weiss y...

Milei y Netanyahu se reunirían en EE.UU. después...

Chile. «El incidente con el embajador anterior fue...

ONU. Exrehén mexicana denuncia ante el Consejo de...

Colombia. Expresidente Duque visita Israel para «fortalecer alianzas...

Desenmascaran en Israel a un misionero cristiano argentino...

Israel rebaja sus relaciones con Brasil tras la...

Brasil rechaza la aprobación del nuevo embajador israelí

Israel se convierte en el segundo mayor importador...

Daniel Carmon: La masacre de Hamás y los...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más