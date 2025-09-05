Familiares de rehenes y activistas conmemoran los 700 días del 7 de Octubre con protestas en todo Israel

Itongadol/Agencia AJN.- Hoy se realizarán protestas en todo Israel para conmemorar los 700 días de la invasión y masacre liderada por la organización terrorista palestina Hamás el 7 de octubre de 2023 y para exigir la liberación de los 48 rehenes que permanecen en Gaza.

En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, activistas colocaron un gran cartel de «SOS» (ayuda) en el suelo, junto con un reloj de arena, indicando que el tiempo se acaba para los rehenes. Manifestantes con remeras y gorras amarillas se encuentran dispersos por la instalación.

Se han programado más protestas a lo largo del día, incluyendo una manifestación frente a la Residencia Presidencial en Jerusalem, a las 8 hora local.

A las 9, miembros del kibutz Nir Oz harán una declaración a los medios desde Kiryat Gat. Varios exrehenes estarán presentes, entre ellos Arbel Yehud, novia del rehén argentino Ariel Cunio.