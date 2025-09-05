Inicio ISRAEL Familiares de rehenes y activistas conmemoran los 700 días del 7 de Octubre con protestas en todo Israel

Familiares de rehenes y activistas conmemoran los 700 días del 7 de Octubre con protestas en todo Israel

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- Hoy se realizarán protestas en todo Israel para conmemorar los 700 días de la invasión y masacre liderada por la organización terrorista palestina Hamás el 7 de octubre de 2023 y para exigir la liberación de los 48 rehenes que permanecen en Gaza.

En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, activistas colocaron un gran cartel de «SOS» (ayuda) en el suelo, junto con un reloj de arena, indicando que el tiempo se acaba para los rehenes. Manifestantes con remeras y gorras amarillas se encuentran dispersos por la instalación.

Se han programado más protestas a lo largo del día, incluyendo una manifestación frente a la Residencia Presidencial en Jerusalem, a las 8 hora local.

A las 9, miembros del kibutz Nir Oz harán una declaración a los medios desde Kiryat Gat. Varios exrehenes estarán presentes, entre ellos Arbel Yehud, novia del rehén argentino Ariel Cunio.

También te puede interesar

Israel: La vicepresidenta de la Comisión Europea es...

Tres personas asesinadas en Israel en ataques vinculados...

Las Fuerzas de Defensa de Israel ya controlan...

Netanyahu: «El fiscal de la CPI utilizó la...

Israel: 12 ministros hutíes fueron eliminados la semana...

Tras la masacre del 7 de octubre de...

Se extiende por 30 días la suspensión de...

Un soldado reservista, sospechoso de un incendio provocado...

Netanyahu convoca reunión de alto nivel sobre la...

FDI: un misil disparado desde Yemen por los...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más