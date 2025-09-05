Reino Unido. Supuesta visita del Presidente de Israel genera polémica dentro del oficialista partido Laborista

Itongadol/Agencia AJN.- Una supuesta visita del Presidente de Israel, Isaac Herzog, al Reino Unido la próxima semana genera polémica dentro del oficialista partido Laborista, según The Guardian.

Según el informe, algunos legisladores instaron al primer ministro, Keir Starmer, y otros miembros del gobierno a evitar reunirse con él debido a la Guerra de Gaza.

Hasta el momento no se han confirmado reuniones entre Herzog y ministros, pero una fuente familiarizada con el asunto a The Guardian que ello ocurrirá la próxima semana.

Israel no ha confirmado que Herzog vaya a visitar el Reino Unido.

El supuesto viaje, que según el diario tendrá lugar entre miércoles y jueves, ha provocado reacciones encontradas porque otros parlamentarios laboristas lo ven como una oportunidad para el diálogo y avances diplomáticos en relación con la guerra.

Así, Emily Thornberry, presidenta del Comité de Asuntos Exteriores, declaró a The Guardian que «se deben hacer esfuerzos para dialogar» porque «la única solución a esto es política».